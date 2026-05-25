Первые 13 минут геймплея экшена 007 First Light

Студия IO Interactive показала первые 13 минут геймплея 007 First Light. В ролик вошла вступительная миссия экшена, которая получила название Against the Odds – можно оценить, как катсцены, так и геймплейные стелс-секции.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Релиз игры состоится 27 мая 2026 года, она выйдет на ПК, Switch 2, Xbox Series, а также PS5 и PS5 Pro. Кто оформил предзаказ, получат доступ к игре на 24 часа раньше. Некоторые игроки уже получили доступ к физическим копиям и из-за этого в сети начали появляться спойлеры и сливы геймплея, о чем предупреждают в IO Interactive.

007 First Light расскажет полностью оригинальную историю становления Джеймса Бонда. Экшен получит поддержку основных технологий компании NVIDIA, включая DLSS 4 и многокадровую генерацию.