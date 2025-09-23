GoPro Max 2 умеет снимать 360-градусное видео в 8K при 30 к/с

Компания GoPro представила экшн-камеру Max 2, которая позиционируется как главный конкурент Insta360 X5, выпущенной в апреле 2025 года. GoPro Max 2 — первое за последние 6 лет крупное обновление камеры, оригинальная GoPro Max была представлена в 2019 году. Главным изменением стала поддержка съемки объемного видео в формате 8К@30fps, а при использовании одной линзы — до 4К@60 fps. Камера оснащена двумя матрицами размером 1/2,3 дюйма с объективами f/1.8.

Новинка поддерживает 10-битный цветовой режим, GP-Log с LUT и битрейт до 300 Мбит/с, обеспечивая реалистичную цветопередачу и богатую детализацию. Имеется массив из шести всенаправленных микрофонов с шумоподавлением, цветной сенсорный 1,82-дюймовый экран, динамики для воспроизведения звука с видео и стандартный крепеж от всех GoPro.

GoPro Max 2 также поддерживает офлайн-GPS, защищена от воды и пыли (погружение на глубину до 5 метров), выдерживает широкий диапазон температур от -10 °C до 35 °C и совместима с Bluetooth-микрофонами, что позволяет использовать даже беспроводные наушники для записи звука. За отдельную плату предлагаются сменные объективы и линзы, которые легко заменяются в случае повреждений.

Емкость быстрозаменяемой батареи составляет 1960 мАч, чего должно хватить на 66 минут записи в 8К и на 90 минут 5,6K. Есть различные функции: слежение за объектом, умное определение интересных сцен, ИИ-стабилизация кадра, пространственное 360-градусное аудио, голосовое управление на 11 языках с 13 командами и умное скрытие селфи-палки/штатива.

Цена GoPro Max 2 составляет $499,99, предзаказ в США уже открыт, а продажи стартуют 30 сентября.

Также компания представила миниатюрную камеру LIT HERO, которую можно прикрепить на ключи и использовать для спонтанных снимков, в том числе в стиле ретро. Камера имеет возможность съемки в 4К@60fps со стабилизацией и совместима с обычными штативами.

Цена GoPro LIT HERO составляет $269,99, в продаже с 21 октября.

Еще одна новинка — 3-осевой стабилизатор Fluid Pro AI с поддержкой смартфонов, трекером людей на основе AI для фиксации на конкретном человеке и 18 часами автономной работы.

Цена — $229,99, в продажу поступит 21 октября.