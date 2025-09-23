DJI выпустил легкую экшн-камеру Osmo Nano с гибкими возможностями крепления

Компания DJI представила Osmo Nano — свою самую легкую и компактную экшн-камеру. Устройство, предназначенное для съемки без помощи рук, легко крепится к различным поверхностям, таким как шлемы, головные уборы, ремешки и даже ошейники домашних животных, благодаря магнитной конструкции с двусторонней фиксацией.

DJI Osmo Nano оснащена 1/1,3-дюймовым сенсором, способным обеспечить динамический диапазон до 13,5 ступеней. Этот же датчик использовался в выпущенной год назад флагманской модели Osmo Action 5 Pro. В камере используется новый процессор обработки изображений, который позволяет записывать видео 4K @ 60 fps, а также замедленную съемку со скоростью 4K @ 120 fps.

Камера имеет угол обзора 143°, а благодаря поддержке 10-битного кодека D-Log M обеспечивается гибкость, которая часто требуется авторам контента при обработке отснятых материалов. Режим SuperNight Mode обеспечивает улучшенную съемку в условиях низкой освещенности, а благодаря функциям Horizon Balancing и RockSteady 3.0 экшн-камера хорошо справляется со стабилизацией. Osmo Nano имеет габариты 57 × 29 × 28 мм и весит 52 гр. Камера водонепроницаема на глубине до 10 м. под водой, а в паре с входящей в комплект многофункциональной док-станцией Vision Dock она получает класс защиты от брызг IPX4.

Что касается автономной работы, то от аккумулятора камера может снимать до 60 минут видео 4K @ 30 fps или до 90 минут видео 1080p @ 24 fps. При подключении док-станции автономность увеличивается до 135 и до 200 минут соответственно. С помощью док-станции зарядка камеры до 80% занимает 20 минут, кроме того она обеспечивает высокоскоростную передачу данных (при использовании кабеля Ugreen USB4 v2 Type-C). Для записи звука можно задействовать пару микрофонов. Дополнительные функции включают управление с помощью жестов, автоматические интервалы записи и функции предварительной записи.

DJI Osmo Nano поступит в продажу на рынки некоторых стран уже на этой неделе. Базовая версия экшн-камеры с накопителем на 64 Gb обойдется в $299/€279, а версия с накопителем на 128 Gb – $329/€309. Компания также предлагает дополнительные аксессуары для камеры, включая набор ND-фильтров, быстросъемное крепление и магнитное оголовье.