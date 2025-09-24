«IBM Cloud Pak for Data — это пакет аналитических продуктов и инструментов для управления данными с высокой репутацией и богатой историей»

Значение данных в современном мире стремительно растет. Они становятся основой стратегий бизнеса, маркетинга, цепочек поставок, кадровых решений и взаимодействия с клиентами и партнерами. Однако сами по себе данные малоценны: они обретают реальную силу лишь при наличии эффективной стратегии, системы управления и четкой модели работы. О том, какие инструменты для работы с данными предлагает компания IBM, рассказывает Вениамин Федоренко, руководитель направления продаж программного обеспечения IBM в Центральной Азии и Азербайджане.

— Насколько велика роль данных в процессах цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта?

— Подготовка и управление данными, а также инструменты для их анализа и монетизации уже давно стали основой проектов цифровой трансформации по всему миру. Конкуренция во всех отраслях — от финансов до промышленности — столь высока, что компании ищут новые источники дохода. И именно работа с данными зачастую скрывает главный резерв для роста маржинальности. Наш регион пока отстает по зрелости рынка: многие компании только начинают осознавать, что накопленные данные необходимо систематизировать и подготовить к аналитике и монетизации с помощью инструментов ИИ. Но это отставание открывает большие возможности для развития.

IBM традиционно занимает лидирующие позиции в отчетах Gartner по управлению данными и благодаря богатому опыту может переносить лучшие мировые практики на рынки Центральной Азии и Азербайджана. Знаковым событием стало приобретение IBM компании Red Hat шесть лет назад. Это позволило объединить все решения IBM на платформе Red Hat OpenShift, в том числе и продукты по управлению данными. Одним из результатов стала платформа Cloud Pak for Data — единая среда для сбора, организации и анализа данных, а также масштабного внедрения искусственного интеллекта. Она сочетает обширный набор программных инструментов, современную систему управления и безопасности и предоставляет пользователям удобный унифицированный интерфейс.

— Как формировалось это предложение и что сегодня представляет собой Cloud Pak for Data?

— Cloud Pak for Data объединяет разработанные IBM за многие годы продукты по аналитике и управлению данными, зарекомендовавшие себя как высококачественные и надежные. Центральным элементом платформы является IBM Knowledge Catalog — инструмент каталогизации данных, который помогает находить, классифицировать и эффективно использовать информацию. Кроме того, в Cloud Pak for Data входят Watson Machine Learning, Watson Studio, Match 360 и другие решения для работы с данными и искусственным интеллектом. Среди инструментов аналитики и управления — Data Refinery, MANTA Automated Data Lineage, Data Privacy и Data Quality.

Лицензирование платформы построено на принципе оплаты по потребляемым ресурсам (виртуальные/физические ядра серверных мощностей) и обеспечивает гибкость: заказчики могут самостоятельно развертывать и заменять продукты в рамках лицензии. Все сервисы работают в едином фреймворке, а развертывание осуществляется в микросервисной архитектуре Red Hat OpenShift, что делает платформу гибкой и удобной для пользователей.

— В 2023 году IBM приобрела компанию Manta Software. Как это отразилось на развитии Cloud Pak for Data?

— MANTA Automated Data Lineage решает задачу отслеживания происхождения данных — от момента их поступления в систему до конечного использования в отчетах или моделях ИИ. Этот функционал становится особенно востребованным в архитектуре корпоративных данных.

Компания Manta Software, которая изначально являлась крупным бизнес-партнером IBM, реализовала множество проектов в сфере Data Governance на базе наших решений. Понимая растущий спрос на Data Lineage, она разработала собственный продукт, органично интегрированный с решениями IBM. Приобретение позволило IBM предложить клиентам полностью встроенный инструмент — сегодня MANTA Automated Data Lineage доступен как дополнительный «картридж» для Cloud Pak for Data, являющийся нативно-интегрированным сервисом.

— В Азербайджане тема управления данными активно обсуждается. Насколько этот тренд характерен и для других стран региона?

— Основные рынки IBM в регионе — Азербайджан, Казахстан и Узбекистан. В этих странах заказчики уже осознали, что без инструментов управления и анализа данных дальнейшее развитие затруднительно. Этому способствовали и геополитические процессы: в регион приехало множество специалистов с опытом реализации подобных проектов в других странах. Они привнесли знания и практики, помогли локальным компаниям понять ценность работы с данными и стали драйверами внедрения решений.

Важно, что управление данными — это не самоцель, а трамплин для дальнейшего внедрения искусственного интеллекта. Мы видим устойчивый рост интереса к этим решениям, подкрепленный масштабной цифровизацией последних лет.

— Какие возможности открывает платформа IBM watsonx.data?

— IBM watsonx.data, наряду с watsonx.ai и watsonx.governance, является ключевым компонентом платформы IBM WatsonX. Это гибридное хранилище данных на основе архитектуры Data Lakehouse, объединяющее структурированные и неструктурированные данные. Платформа поддерживает открытые форматы хранения (Iceberg, Parquet), а также аналитические системы обработки данных Spark и Presto. В нее встроены современные технологии, включая векторные базы данных, например, Milvus, которые позволяют готовить данные для генеративного искусственного интеллекта.

Главное преимущество платформы — интеграция с экосистемой IBM. IBM watsonx.data не существует изолированно, а становится частью комплексной стратегии компании по внедрению ИИ: от сбора и хранения данных до обучения и управления моделями. В отличие от отдельных решений Data Lakehouse, представленных на рынке, IBM предлагает полный методологический и технологический цикл трансформации бизнеса — от сбора данных до использования и монетизации результатов работы искусственного интеллекта.

— Есть ли примеры внедрения процессов управления данными в регионе?

— По причине конфиденциальности мы пока мы не раскрываем детали, но отмечу, что в Казахстане и Узбекистане сейчас реализуются проекты на базе IBM Cloud Pak for Data, watsonx.data и других продуктов IBM направления Data&AI. Уверен, что в ближайшее время мы сможем объявить о старте подобного проекта и в Азербайджане.

— С какими основными проблемами вы сталкиваетесь при внедрении решений по управлению данными?

— Технологических трудностей почти не возникает. Чаще проблемы связаны с методологией и организацией. Например, проект может длиться больше года, и за это время меняются команды заказчика и их ожидания. Иногда новые стейкхолдеры считают, что часть функционала избыточна либо нерелевантна в данный конкретный момент времени. Бывает и обратная ситуация: исходно заложенных требований заказчика оказывается недостаточно. Поэтому мы всегда рекомендуем прислушиваться к экспертам IBM, в частности к сотрудникам подразделения IBM Expert Labs, которые обладают обширной базой лучших мировых практик. При этом IBM вместе с локальными партнерами сопровождает проект на всех этапах, обеспечивая высочайшее качество внедрения.

— Обязательно ли разворачивать IBM Cloud Pak for Data на оборудовании IBM?

— IBM действительно производит отличное оборудование: серверы IBM Power, системы хранения FlashSystem, программно-аппаратные решения IBM Fusion для Red Hat OpenShift. Подавляющее большинство программных платформ IBM демонстрирует прекрасные результаты производительности на оборудовании IBM, однако для нашего программного обеспечения мы придерживаемся принципа Hardware Vendor Agnostic и всегда учитываем стратегию заказчика по развитию инфраструктуры. Важны лишь минимальные требования для корректной работы программных решений.

— Как IBM выстраивает стратегию взаимодействия с партнерами, продвигающими решения в области управления данными?

— Для IBM партнерская экосистема в регионе — приоритетное направление. Такие компании, как R.I.S.K. Company, играют ключевую роль в продвижении и поддержке наших решений не только в Азербайджане, но и в соседних странах. Они успешно работают не только в направлении продаж наших решений, но и в их позиционировании на рынке, маркетинге, используют ресурсы и технологии IBM в проектах и обеспечивают их поддержку после внедрения. Поэтому наша стратегия опирается на развитие компетенций существующих партнеров и укрепление всей экосистемы бизнес-партнеров IBM.

Будем рады оказать вам поддержку во внедрении решений и технологий IBM в IT-инфраструктуру вашей компании.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с [email protected].

(+99412) 497 3737 | https://risk.az