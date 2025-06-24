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24 июня, 2025
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Samsung объявил дату презентации новых устройств Galaxy

Samsung Galaxy Unpacked

Компания Samsung анонсировала презентацию Galaxy Unpacked — она пройдет 9 июля в Нью-Йорке в 10:00 по EDT (18:00 по бакинскому времени).

Ожидается, что на мероприятии будут представлены новые складные смартфоны Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7, а также серия smart-часов Galaxy Watch 8, включающая базовую модель Watch 8, Watch 8 Classic и Watch Ultra. Возможны и другие анонсы, в частности, более доступные Fold7 Ultra и Flip7 FE. Также ожидаются новые наушники, XR-гарнитура Project Moohan и обновленный набор ИИ-функций Galaxy AI.

Смотреть презентацию Galaxy Unpacked в режиме онлайн можно будет на YouTube-канале Samsung.

Кроме того, Samsung предлагает покупателям небольшой стимул для предзаказа — бонус в размере $50 на аксессуары или продукты экосистемы, который можно будет использовать в интернет-магазине компании, а также тройные баллы вознаграждения и шанс выиграть приз в размере $5000 — без необходимости совершения покупки. Предложение будет действовать до 8 июля.

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