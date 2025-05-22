Xiaomi 15S Pro – флагманский смартфон на новой платформе Xring O1

В рамках мероприятия, посвященного 15-летию Xiaomi, компания выпустила ряд продуктов. Был представлен флагманский смартфон Xiaomi 15S Pro, который стал первым на новой фирменной платформе Xring O1. Модель является немного обновленной версией прошлогоднего 15 Pro, главное отличие – это новый фирменный процессор. Компания заявляет, что в популярном бенчмарке AnTuTu Xring O1 набирает 3 004 137 баллов, а в многоядерном режиме обходит Apple A18 Pro.

Экран, камеры и другое оснащение – без изменений. Xiaomi 15S Pro оснащен 12-битным 6,73-дюймовым OLED-экраном разрешением 3200х1400 пикселей (522 ppi), адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz и яркостью до 3200 нит. Частота регулировки ШИМ составляет 1920 Hz. Есть поддержка HDR10+, HDR Vivid и Dolby Vision. Защиту обеспечивает закаленное стекло Xiaomi Dragon Crystal Glass 2.0. Под экраном размещен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

Используется оперативная память LPDDR5T и накопители стандарта UFS 4.1. В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный модуль (Light Fusion 900, f/1.44, ЭФР 23 мм, OIS), широкоугольный объектив (Samsung JN1, f/2.2, угол захвата 115 градусов, макро 5 см, ЭФР 14 мм) и телеобъектив (перископ-оптика, Sony IMX858, f/2.5, оптический зум 5х, макро 30 см, ЭФР 120 мм, OIS). Фронтальная камера разрешением 32 Мп. Камеры могут записывать видео 4K@60fps. Обработку изображений осуществляет платформа вычислительной фотографии Xiaomi AI 2.0, способная обрабатывать до 4,3 млрд. пикселей в секунду. Доступны профили цветокоррекции Leica и ИИ-функции для улучшения и редактирования фотографий.

Автономность обеспечивает аккумулятор на 6100 мАч. Поддерживаются проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт. Корпус смартфона защищен от воды по стандарту IP68. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, ИК-порт, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 4 микрофона, стереодинамики (Dolby Atmos, Hi-Res Audio) и мощный вибромотор. В качестве ОС выступила HyperOS 2.0 на базе Android 15. Габариты и вес: 161,3 х 75,3 х 8,33 мм, 216 гр.

Xiaomi 15S Pro будет доступен в двух цветовых вариантах корпуса — черном и синем. Цены в Китае: 16/512 Gb — $765, 16 Gb/1 Tb — $832. О международной версии информации пока нет.