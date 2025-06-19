В сеть слили 16 млрд. учетных данных с паролями

Исследователи из компании Cybernews обнаружили крупнейшую утечку данных в истории — в открытом доступе оказались 16 млрд. учетных записей с паролями. Утечка затронула Telegram, Apple, Google, Facebook, GitHub, а также VPN-сервисы и государственные платформы. Это свежие, ранее не публиковавшиеся базы, которые уже используются хакерами.

«Это не просто утечка — это план действий для массовой эксплуатации. Это не переработанные старые сливы, а новая, масштабная, уязвимая информация», — отметили эксперты.

По словам исследователя Вилюса Петкаускаса из Cybernews, было обнаружено 30 отдельных наборов данных, каждый из которых содержал от десятков млн. до более 3,5 млрд. записей. Информация в этих наборах организована максимально удобно для злоумышленников: адрес сайта, логин и пароль. Это превращает их в идеальный инструмент для фишинга, захвата аккаунтов и других видов атак. В зоне риска находятся все — от обычных пользователей до компаний и разработчиков.

Команда Cybernews в очередной раз подчеркивает обязательность использования двухфакторной аутентификации для предотвращения доступа злоумышленников к важной информации. Специалисты настоятельно рекомендуют пользователям немедленно сменить пароли для всех онлайн-аккаунтов, использовать надежные менеджеры паролей для хранения и генерации сложных комбинаций, и по возможности активировать двухфакторную аутентификацию для дополнительной защиты. Также рекомендуется переходить на ключи доступа (passkeys) везде, где это возможно.