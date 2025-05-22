Xiaomi Pad 7 Ultra: флагманский планшет с емкой батареей в ультратонком корпусе

Второй новинкой презентации Xiaomi, построенной на новой платформе Xring O1, стал премиальный планшет Pad 7 Ultra. Это первый планшет бренда с OLED-экраном. Толщина Xiaomi Pad 7 Ultra составляет всего 5,1 мм — как у 13-дюймового Apple iPad Pro (M4).

Xiaomi Pad 7 Ultra получил крупный 12 битный 14-дюймовый экран с разрешением 3200х2136 пикселей (275 ppi) и соотношением сторон 3:2. Ширина рамки экрана составляет 3,95 мм. Экран поддерживает частоту обновления 120 Hz, частоту сенсорного слоя 240 Hz и ШИМ-частоту 4800 Hz. Пиковая яркость составляет 1600 нит. Есть поддержка Dolby Vision и HDR 10+. Для защиты используется стекло Gorilla Glass 5. Предусмотрено антибликовое покрытие (опционально).

В планшете может быть установлено до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5T и накопитель формата UFS 4.1 емкостью до 1 Tb. Основная камера имеет разрешение 50 Мп (f/1.8, Samsung JN1, 1/2,76″, PDAF, запись видео 4К@60/30fps), фронтальная – 32 Мп (Omnivision OV32D, 1/3.6″, f/2.2, запись видео 1080р@30fps).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 12 000 мАч с поддержкой быстрой 120-Вт зарядкой через скоростной порт USB-C стандарта USB 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с). Xiaomi заявляет, что одного заряда хватает на 16,9 часа воспроизведения видео.

В оснащение также входит поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, стереосистема из 8 динамиков (4 низкочастотных + 4 высокочастотных) и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Габариты и вес: 305,82 x 207,47 x 5,1 мм, 609/619 гр (обычное/антибликовое издание). Планшет работает на базе Android 15 с HyperOS 2. Предусмотрены фирменные клавиатура и стилус, крепящийся к корпусу на магнитах (продаются отдельно).

Цены на Xiaomi Pad 7 Ultra:

12/256 Gb — $791;

12/512 Gb — $833;

16 Gb/1 Tb — $944;

12/512 Gb (антибликовое покрытие) — $916;

16 Gb/1 Tb (антибликовое покрытие) — $1027.

На выбор доступны серая и голубая расцветки. Планшет уже поступил в продажу в Китае.