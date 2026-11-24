На презентации в Китае, кроме смартфонов Mate X8 и Mate 90 Air компания Huawei представила складной ПК-планшет с гибким OLED-экраном. В отличии от оригинального MateBook Fold новая модель гораздо компактнее и получила дополнительный экран. Внешний экран позволяет отвечать на сообщения, запускать отдельные приложения и запись встречи, не раскрывая компьютер.

MateBook Fold S можно разложить в полноценный планшет с большим экраном или сложить до формата небольшого ноутбука. В раскрытом состоянии устройство имеет размеры 326,3 × 221,3 × 6,49 мм, в закрытом – 221,3 × 165,4 × 12,98 мм. В шарнире используются ось из титанового сплава, изготовленная методом лазерной печати, и цельные панели из углеволокна. В корпус встроена откидная подставка. Вес белой и черной версий составляет около 639 грамм, двухцветная голубая – около 647 грамм.

Основной гибкий OLED-дисплей имеет диагональ 14,7 дюйма, разрешение 3240 × 2160 пикселей, соотношение сторон 3:2, частоту обновления 1–120 Hz и пиковую яркость до 1600 нит. Экран получил антибликовое покрытие с отражением всего 2,2%. Есть поддержка HDR Vivid. Комплектная беспроводная клавиатура тоже складывается. Она весит 186 грамм, имеет ход клавиш 1,5 мм и тачпад с распознаванием силы нажатия. Клавиатура подключается по Bluetooth или NearLink и переключается между тремя устройствами.

Внешний дополнительный 10,2 дюймовый экран разрешением 980х980 пикселей, соотношением сторон 4:3, частотой 120 Hz и яркостью до 2500 нит. На нижнюю половину устройства можно вывести виртуальную клавиатуру с тачпадом. Стилус Huawei M-Pen 3 (в комплект не входит) работает с обоими экранами.

В основе MateBook Fold S лежит процессор Kirin XE90, разработанный специально для персональных компьютеров. По результатам тестов компании, Kirin XE90 превосходит Kirin X90 на 23% в однопоточных задачах и на 40% по производительности нейропроцессора. Энергоэффективность выросла на 25%. За охлаждение отвечает система с керамическим композитным материалом, микроканальной теплопередачей и вентилятором: она позволяет поддерживать производительность до 22 Вт. Объем оперативной памяти может составлять 16, 24 или 32 Gb, емкость накопителя — 256 Gb, 512 Gb или 1 Tb. Работает MateBook Fold S под управлением HarmonyOS 7 PC.

Рядом с внешним экраном расположены основная камера на 50 Мп и спектральный сенсор Red Maple второго поколения, а над внутренним дисплеем — фронтальный модуль на 12 Мп с инфракрасной камерой для распознавания лица. За звук отвечает система из четырех динамиков с отдельными высоко- и низкочастотными модулями. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку питания. Номинальная емкость литий-полимерного аккумулятора составляет 46 Вт·ч. Поддерживается зарядка мощностью 66 Вт: до 55% запас энергии можно восполнить за 30 минут, а полная зарядка занимает около 65 минут. Оба порта USB 3.2 Gen 1 Type-C поддерживают обратную зарядку мощностью 66 Вт. Спецификации устройства также включают поддержку протокола NearLink Audio, Wi-Fi 7 и Bluetooth 6.0.

Цены на Huawei MateBook Fold S: 16/256 Gb — $2251, 16/512 Gb — $2541, 24/512 Gb — $2851, 32/1 Tb — $3451.Компания также представила специальную совместную версию — MateBook Fold S × SHANGXIA с 32/1 Tb памяти за $3751с фирменной сумкой в комплекте.