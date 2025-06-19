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19 июня, 2025
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В честь 65-летия Уджала Хагвердиева Azercell представил сборник работ художника

Azercell

12 июня 2025 года состоялось мероприятие под названием «Уджал в искусстве, воспоминаниях, сердцах…», посвященное 65-летию выдающегося азербайджанского художника Уджала Хагвердиева. На мероприятии, в котором приняли участие известные деятели культуры и искусства, а также представители общественности, был впервые представлен сборник работ мастера, изданный по инициативе и при поддержке Azercell.

Выступая на мероприятии, директор департамента Корпоративных и Маркетинговых Коммуникаций «Azercell Telecom» Сона Аббасова отметила: «Популяризация и передача будущим поколениям наследия таких выдающихся мастеров, как Уджал Хагвердиев, имеет для нас особое значение, ведь сохранение и прославление национального культурного наследия является одним из основных направлений стратегии корпоративной социальной ответственности компании».

Также по случаю юбилея ООО «Азерпочт» выпустило памятные почтовые марки с изображением работ художника — «Автопортрет», «Дервиш» и «Прогулка». Директор отдела марок ООО «Азерпочт» Ситара Гусейнова подчеркнула, что марки служат сохранению художественного наследия посредством филателии.

Отдельный интерес вызвала презентация цифровой коллекции карт, подготовленной Электронной платежной организацией A-Solutions в рамках инициативы «Синергия финансов и культуры». Главный исполнительный директор компании Гасан Гасанов отметил: «Мы убеждены, что сила технологий определяется не только их функциональностью, но и той ценностью, которую они привносят в повседневную жизни людей».

В завершение мероприятия гостям был вручен сборник работ Уджала Хагвердиева, изданный по случаю его юбилея.

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