Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Кыргызстане

Ivideon, ведущий российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе и Skynet, интернет-провайдер Кыргызстана, активный участник реализации инновационных проектов в рамках развития цифровой экономики страны договорились о развитии стратегического долгосрочного сотрудничества.

Соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами на ПМЭФ, направлено на развитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Кыргызстане, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

Ivideon и Skynet намерены совместно запустить мультифункциональную интеллектуальную платформу, предназначенную для организации локальных и облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики без ограничений по масштабированию.

«Кыргызстан – одно из перспективных направлений в Центральной Азии, где бизнес и государство все активнее внедряют интеллектуальные решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики. Партнерство со Skynet объединяет технологическую экспертизу Ivideon и глубокое знание местного контекста со стороны партнера, что помогает быстро запускать проекты в рознице, сфере услуг и городской среде. Уверен, что вместе мы сможем задать высокий стандарт применения таких решений в регионе», – сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon.

Стороны также сформируют дорожную карту по другим возможным инициативам, касающихся реализации совместных решений на базе имеющихся и новых продуктов. В том числе для сферы строительства, гостиничного бизнеса, пунктов выдачи заказов (ПВЗ), создания высокопроизводительных систем локального видеонаблюдения и т.д.

«Сотрудничество с Ivideon — это важный шаг в развитии цифровой безопасности в Кыргызстане. Мы первыми внедряем передовые технологии облачного видеонаблюдения, чтобы сделать дома, бизнес и города наших клиентов умнее и безопаснее. Это не просто партнёрство — это инвестиция в уверенное и защищённое будущее», – сказал Руслан Егоров, директор по развитию бизнеса Skynet.

Ivideon — ведущий разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе. Компания работает на рынке с 2010 года. Ivideon предлагает широкий спектр продукции, а также поддерживает гибридные решения, реализуемые в частных и облачных средах. Экосистема Ivideon обеспечивает интеграцию интеллектуальных видеоаналитических решений, делая передовые технологии доступными для компаний любого масштаба. Сервис Ivideon доступен на 10 языках и насчитывает более 6 миллионов пользователей в 130 странах.

«Скайнет Телеком» —завоевавший доверие клиентов интернет-провайдер и оператор цифрового ТВ в Кыргызстане, который входит в тройку компаний по качеству предоставления телекоммуникационных услуг среди всех провайдеров страны. Компания также оказывает ряд услуг для бизнеса, в том числе по видеонаблюдению, ИТ-сопровождению, организации корпоративных сетей Wi-Fi. «Скайнет Телеком» динамично растет, развивается и уже выделяется выгодными условиями предоставления высокоскоростного интернета и стремлением обеспечить максимальную лояльность к абонентам. Сегодня подключиться к «Скайнет Телеком» можно в более чем 100 городах и поселках в 6 областях Кыргызстана.