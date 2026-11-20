18 ноября 2026 года Binance объявила, что Суды Глобального рынка Абу-Даби (ADGM) вынесли в её пользу судебное постановление в рамках продолжающихся усилий по возврату активов, связанных с инцидентом безопасности 29 октября.

Как сообщалось ранее, активы, затронутые инцидентом, полностью восполнены. Пользователи защищены, а Binance взяла финансовые потери на себя. Тем не менее работа по возврату активов продолжается.

Судебное постановление поддерживает более широкие усилия Binance по использованию всех доступных законных механизмов для отслеживания, замораживания и возврата похищенных активов, недопущения их попадания в руки злоумышленников, а также для содействия партнёрам, которым требуется официальная правовая процедура перед разблокировкой замороженных средств.

Даган Блисс, заместитель главного юрисконсульта Binance, заявил: «Суды ADGM вынесли в пользу Binance судебное постановление в рамках наших продолжающихся усилий по возврату активов, связанных с инцидентом безопасности 29 октября. Как сообщалось ранее, затронутые активы полностью восполнены. Пользователи защищены, и Binance взяла финансовые потери на себя, но на этом наша ответственность не заканчивается. Мы продолжим использовать все доступные законные инструменты, чтобы отслеживать, замораживать и возвращать похищенные активы, помогать партнёрам возвращать средства, где это возможно, и не допускать, чтобы эти активы оказались в руках злоумышленников».

Интересы Binance в работе по возврату криптоактивов, похищенных в результате широко освещавшегося инцидента безопасности 29 октября 2026 года, представляет юридическая фирма Gibson Dunn. М. Кендалл Дэй (Gibson Dunn) заявил: «Этот мегазапрет на сумму 6,5 млрд долларов — один из крупнейших, если не самый крупный, из публично известных приказов о замораживании активов. Помимо всемирного приказа о замораживании активов против преступников, Gibson Dunn добилась от имени Binance вещно-правовых судебных запретов и приказов о передаче имущества, чтобы вернуть похищенное. Не менее важно, как эти постановления будут работать на практике: их можно вручать через блокчейн, а рынок будет получать уведомления о постоянно обновляемом „живом списке“ из 26 000 адресов кошельков, на которых, как установлено, находятся похищенные активы. Это позволит быстро замораживать такие активы даже в условиях их стремительного отмывания. Готовность суда ADGM столь быстро выносить постановления такого масштаба и новизны свидетельствует о его эффективности и готовности к инновациям ради поддержки участников судебных процессов».

После инцидента Binance продолжает сотрудничать с правоохранительными органами, профильными ведомствами, эмитентами, биржами, компаниями в сфере блокчейн-аналитики и отраслевыми партнёрами, чтобы отслеживать и контролировать активы, связанные с атакой, и содействовать их замораживанию и возврату везде, где это допускается законом.

Сегодня Суды Глобального рынка Абу-Даби (ADGM) (судья Уильям Стоун, SBS KC) вынесли всемирный приказ о замораживании активов против ряда «неустановленных лиц» — исполнителей мошенничества. Сумма приказа составляет 6,5 млрд долларов, что делает его, возможно, крупнейшим из публично известных постановлений такого рода. Binance также получила временные вещно-правовые судебные запреты и приказы о передаче имущества в отношении различных категорий неустановленных лиц, а также временные вещно-правовые постановления в отношении ряда названных ответчиков, которые заморозили часть похищенных активов, но которым не вменяется никаких противоправных действий.

Вынесенные постановления также содержат новаторские и широкие положения о вручении и уведомлении. В их числе — вручение через блокчейн и уведомление о постоянно обновляемом списке адресов кошельков, на которых, как установлено, находятся похищенные активы. Рынок будет получать уведомления об обновлениях этого «живого списка». Цель — способствовать быстрому замораживанию похищенных активов, которые постоянно отмываются в высоком темпе, а также обеспечить официальную правовую процедуру, которая требуется некоторым компаниям для разблокировки или возврата замороженных средств.

Готовность Судов ADGM столь быстро выносить постановления такого масштаба и новизны свидетельствует об их эффективности и стремлении к инновациям в помощь участникам судебных процессов.

В ряде случаев эмитенты, биржи или другие партнёры запрашивают официальное судебное постановление, прежде чем замороженные активы могут быть разблокированы, переведены или возвращены. Постановление суда ADGM помогает создать такой правовой механизм.

Binance продолжит публиковать проверенную информацию по мере продвижения процесса возврата активов.