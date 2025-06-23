«МегаФон Таджикистан» и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Таджикистане

Ivideon, ведущий российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе, и «МегаФон Таджикистан», лидирующая телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан, подписали на ПМЭФ соглашение о стратегическом долгосрочном сотрудничестве.

В рамках технологического партнерства стороны направят усилия на развитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Республике Таджикистан, в том числе пунктов выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

Среди первых совместных шагов Ivideon и компании «МегаФон Таджикистан» – запуск мультифункциональной интеллектуальной платформы, которая позволит создавать высокомасштабируемые локальные и облачные системы видеонаблюдения и видеоаналитики. В том числе для сферы строительства, гостиничного бизнеса, пунктов выдачи заказов (ПВЗ), создания высокопроизводительных систем локального видеонаблюдения и т.д.

«Сотрудничество стало логическим развитием нашего партнерства с МегаФоном – теперь на уровне национального телеком-оператора Таджикистана. «МегаФон Таджикистан» – ключевой оператор с масштабной инфраструктурой и глубоким пониманием технологических задач страны. Для нас это возможность запуска видеонаблюдения и видеоаналитики по партнерской модели, в том формате, который действительно нужен бизнесу и частным клиентам на местном рынке», – сказал Заур Абуталимов, генеральный директор Ivideon.

В рамках соглашения также предусмотрено формирование дорожной карты по другим возможным инициативам, касающихся реализации совместных решений на базе имеющихся и новых продуктов.

«Наша компания всегда готова к внедрению передовых технологий, познакомиться с которыми позволило наше участие в ПМЭФ. Разработки Ivideon, безусловно, интересны для рынка Таджикистана и помогут расширить перечень удобных сервисов, доступных нашим клиентам. Системы видеоаналитики станут хорошими помощниками для организаций, стремящихся повысить эффективность своей деятельности», – отметил Анатолий Изюмников, генеральный директор компании «МегаФон Таджикистан».

Ivideon— ведущий разработчик решений облачного видеонаблюдения и видеоаналитики, а также бизнес-аналитики на их основе. Компания работает на рынке с 2010 года. Ivideon предлагает широкий спектр продукции, а также поддерживает гибридные решения, реализуемые в частных и облачных средах. Экосистема Ivideon обеспечивает интеграцию интеллектуальных видеоаналитических решений, делая передовые технологии доступными для компаний любого масштаба. Сервис Ivideon доступен на 10 языках и насчитывает более 6 миллионов пользователей в 130 странах.

Компания «МегаФон Таджикистан» (ЗАО «ТТ мобайл») — ведущая телеком-компания и основной провайдер цифровизации в Республике Таджикистан. Опорный государственный оператор с долей «Таджиктелекома» в 25%. Технологическая сеть оператора включает порядка 5 500 базовых станций разных стандартов. Скоростной 4G-интернет компании доступен 75% жителей страны, услуги связи в целом – 95% населения республики. «МегаФон Таджикистан» – лидер по протяженности ВОЛС в стране (порядка 2 000 км собственных волоконно-оптических линий связи). На базе этой инфраструктуры предоставляются услуги ЦОД, ФШПД.