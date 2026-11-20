Apple опубликовала список финалистов ежегодной премии App Store Awards, в которой принимают участие лучшие приложения и игры для разных платформ экосистемы компании. Лучшие проекты 2026 года представлены в 13 категориях: среди них есть как популярные, так и малоизвестные разработки.
Приложение года для iPhone:
- ElevenReader
- (Not Boring) Camera
- Raylie
Игра года для iPhone:
- BALL x PIT
- DAVE THE DIVER
- Gambonanza
Приложение года для iPad:
- Cosmos
- Kiddopia
- Mockup
Игра года для iPad:
- Aniimo
- Arknights: Endfield
- Where Winds Meet
Приложение года для Mac:
- Paste
- Things 3
- Ulysses
Игра года для Mac:
- Big Walk
- Blue Prince
- Crimson Desert
Игра года в Apple Arcade:
- Perchang World
- PowerWash Simulator
- Pusheen’s Place
Приложение года для Apple Vision Pro:
- Adobe Premiere
- MLB
- Museas
Игра года для Apple Vision Pro:
- Cueva de las Manos
- Ping Pong Club
- Spatial Ops
Приложение года для Apple Watch:
- Bevel
- Moonlitt
- StressWatch
Приложение года для Apple TV:
- Case Solved: The London Files
- Letterboxd
- Pocket Casts
Приложение года с наивысшим культурным влиянием:
- Brilliant
- chilli
- Hearing Buddy
- Karrot
- setlog
- Unedo
Лучшие игры с наивысшим культурным влиянием:
- and Roger
- Consume Me
- PancitoMerge
- Sago Mini Jinja’s Garden
- Spilled!
- Tiny Bookshop
Победители App Store Awards 2026 будут объявлены к концу этого года.