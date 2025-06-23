Tesla запустила сервис роботакси в Техасе

Компания Tesla запустила пилотный сервис роботакси на территории города Остин, штат Техас. У проекта пока имеются некоторые ограничения. Услуга беспилотного такси будет работать только в определенной зоне, охватывая районы, которые Tesla заранее протестировала. Пока автопарк включает около 20 электромобилей Model Y, адаптированных под автономную езду с использованием системы Full Self-Driving. Согласно плану Илона Маска, в будущем Tesla выведет на дороги модель Cybercab — это электрокар без руля и педалей, специально созданный для работы в роботакси.

Для вызова роботакси предусмотрено специальное приложение. Сервис работает ежедневно с 06:00 до 00:00 по местному времени, поездка стоит $4,20 вне зависимости от маршрута. В качестве меры безопасности в салоне будет находиться сотрудник компании, при необходимости он сможет остановить автомобиль вручную. Отмечается, что Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) все еще изучает ответы Tesla на вопросы анкеты, связанные с безопасностью роботакси.

Недавно в Техасе приняли закон об автономной мобильности, который обязывает всех операторов получать разрешение на использование автономных транспортных средств. Закон вступит в силу 1 сентября этого года и допускает использование беспилотных автомобилей как минимум с четвертым уровнем автономности. При этом автопилот Tesla в настоящее время классифицируется как система второго уровня. Чтобы обойти ограничения, роботизированная система Tesla будет обслуживаться командой операторов, которые при необходимости могут дистанционно управлять электромобилем.

На сегодня четвертый уровень автономности в США смог подтвердить только сервис роботакси Waymo, принадлежащий Google. Он уже действует в Финиксе (Аризона), Лос-Анджелесе (Калифорния), Сан-Франциско (Калифорния) и Остине (Техас). Парк автономных автомобилей Waymo насчитывает около 1500 Jaguar I-Pace, оснащенных системами автономного вождения. К концу 2025 года сервис Waymo появится еще в 10 городах США.