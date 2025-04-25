WhatsApp получил новую функцию расширенной защиты конфиденциальности в чате

Мессенджер WhatsApp получил новую функцию конфиденциальности под названием Advanced Chat Privacy (Расширенная защита конфиденциальности в чате). Функция не позволяет участникам делиться контентом из чатов или групп WhatsApp.

«Когда эта функция включена, вы можете запретить собеседникам экспортировать чаты, автоматически загружать медиафайлы на телефон и использовать ИИ-функции для сообщений. Так все участники будут чувствовать себя увереннее, ведь никто за пределами чата не увидит содержание переписки», — говорится в блоге мессенджера.

Расширенная защита конфиденциальности будет особенно полезна в группах взаимопомощи и других сообществах, где малознакомые люди обсуждают проблемы со здоровьем или другие деликатные темы. Для активации функции нужно открыть настройки конкретного чата и выбрать соответствующую опцию.

Отмечается, что в будущем меры безопасности будут расширены. Новая функция скоро появится у всех пользователей последней версии WhatsApp для Android и iOS.