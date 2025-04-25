Почти 40% промышленных предприятий в мире считают обеспечение кибербезопасности ключевой задачей в условиях цифровизации

Среди главных рисков — недостаточные меры защиты, нехватка ресурсов на обеспечение промышленной кибербезопасности, а также сложности, связанные с регуляторными требованиями и интеграцией ИТ- и OT-систем.

«Лаборатория Касперского» и международная исследовательская организация VDC Research представили на выставке GITEX Asia 2025 совместное исследование «Обеспечение промышленной безопасности с помощью специализированных решений»*. В нём приведён анализ текущего состояния кибербезопасности АСУ ТП (автоматизированных систем управления технологическим процессом) и описаны ключевые технологические и бизнес-тренды, влияющие на промышленные организации по всему миру, а также перечислены лучшие практики, внедряемые для решения возникающих проблем.

Почти треть (31%) промышленных предприятий в мире в значительной мере не используют автоматизацию технологических процессов либо только начинают внедрять её для выполнения точечных задач. Применяют цифровые решения, но пока ещё не достигли высокого уровня автоматизации около четверти (23%) организаций. Несмотря на разный уровень цифровизации, большинство (64%) предприятий планируют достичь стадии «полной цифровизации» в ближайшие два года, а для этого — проактивно и постоянно расширять использование соответствующих технологий.

При этом киберриски, связанные с подключением ОТ-систем, могут нивелировать преимущества цифровой трансформации. Более трети (39%) опрошенных отметили их среди потенциальных негативных факторов, влияющих на процесс внедрения технологий в промышленности.

Среди наиболее распространённых сложностей — недостаточные меры защиты в рамках существующей инфраструктуры, а также нехватка бюджета или персонала для обеспечения промышленной кибербезопасности (по 47%). Примерно столько же респондентов отметили трудности, связанные с соблюдением нормативных требований (43%), и интеграцией корпоративных и технологических сетей (42%).

Чтобы цифровая трансформация происходила эффективно, важно помнить о кибербезопасности. Если не обеспечить надёжную защиту данных и систем, есть риск, что организации не получат ожидаемого результата: при возникновении проблем доверие предприятий может быть подорвано, а процесс внедрения цифровых технологий — остановлен.

«По мере того как растёт масштаб использования цифровых технологий и доверие к ним, увеличиваются и риски в части информационной безопасности. Поэтому промышленным предприятиям важно использовать надёжные защитные решения. При внедрении новых систем, оборудования и подходов к работе, а также повышении общей эффективности такие инструменты будут снижать потенциальные киберриски, которые могут привести к серьёзным сбоям в работе и финансовым потерям», — комментирует Андрей Стрелков, руководитель направления развития продуктов для промышленной безопасности «Лаборатории Касперского».

«Лаборатория Касперского» предлагает промышленным предприятиям платформу, в которой органично сочетаются технологии для защиты специализированных систем и промышленного оборудования, а также опыт и знания экспертов. Её ключевой компонент — нативная XDR-платформа Kaspersky Industrial Cybersecurity (KICS). Она предоставляет такие возможности, как централизованная инвентаризация активов предприятия, обнаружение и предотвращение угроз, управление рисками и аудит безопасности с возможностью масштабирования на распределённую архитектуру и минимальным влиянием на технологический процесс.

Ознакомиться с полной версией отчёта можно по ссылке. Узнать больше о платформе KICS можно на сайте «Лаборатории Касперского».

О VDC Research

Консалтинговая и исследовательская компания VDC Research основана в 1971 году. Предоставляет технологическим вендорам, конечным пользователям и инвесторам по всему миру детальную экспертную информацию о продуктах, связанных с автоматической идентификацией и отслеживанием, корпоративных мобильных устройствах, промышленной автоматизации, loT и встраиваемых технологиях.

* Данные основаны на исследованиях промышленной кибербезопасности, которые компания VDC Research проводит последние несколько лет, а также результатах опроса, в котором приняли участие более 250 руководителей в области ОТ и ИТ из разных стран и отраслей, включая энергетику, коммунальные услуги, транспорт, логистику и производство.