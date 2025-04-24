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25 апреля, 2025
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OpenAI открыл доступ к ИИ-модели генерации изображений через API

OpenAI

В конце марта этого года компания OpenAI добавила в ChatGPT «продвинутый» генератор изображений 4o Image Generation на базе GPT-4o. Заявляется, что за первую неделю более 130 млн. пользователей создали свыше 700 млн. изображений.

Теперь ИИ-модель генерации изображений будет доступна через API. Это позволит разработчикам и бизнесу интегрировать «высококачественную» генерацию изображений в свои сервисы, отмечает компания. Сообщается, что gpt-image-1 в свои инструменты уже внедряют Adobe, в частности, в Firefly и Express, и Figma. Помимо этого, интеграцию с gpt-image-1 изучают Canva, GoDaddy, Instacart и другие.

«Универсальность модели позволяет ей создавать изображения в различных стилях, точно следовать пользовательским рекомендациям, использовать мировые знания и точно отображать текст, открывая бесчисленные возможности практического применения в различных областях», — говорится в пресс-релизе OpenAI.

Цены такие: 5 долларов за 1 млн. входящих токенов для текста, 10 долларов за 1 млн. входящих токенов для изображений и 40 долларов за 1 млн. исходящих токенов для изображений.

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