Fujifilm представил камеру Instax Mini Evo 2 с сенсорным дисплеем и встроенным фотопринтером

Компания Fujifilm представила компактную цифровую камеру Instax Mini Evo 2, которая предлагает пользователям гибридный формат работы, объединяющий цифровую съемку и моментальную печать.

Instax Mini Evo 2 примечательна крупным 4,5-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 1,23 млн. точек, который позволяет не только комфортно выстраивать кадр, но и предварительно просматривать, обрезать и редактировать получившиеся материалы. Для художественной обработки отснятого контента предусмотрено 20 встроенных фильтров. За качество изображения отвечает 16-мегапиксельный CMOS-сенсор формата 1/2,77 дюйма, дополненный светосильным широкоугольным объективом с диафрагмой f/2,0 и фокусным расстоянием 21 мм. Выдержка и светочувствительность устанавливаются автоматически, но пользователь может вручную корректировать экспозицию.

Камера сохраняет фотографии в разрешении 4128×3100 пикселей, а также способна записывать видео в формате 992×560 пикселей. После съемки кадры можно кадрировать и распечатать на фотобумаге Fujifilm Instax Mini общего размера 8,6×5,4 см, где само изображение займет область 6,2×4,6 см.

Функционал устройства не ограничивается только собственной съемкой: Instax Mini Evo 2 легко превращается в портативный принтер для смартфона. Через сопутствующее мобильное приложение на нем можно распечатать абсолютно любые фотографии, сделанные на другие устройства или скачанные из сети. Для хранения файлов предусмотрена небольшая внутренняя память, вмещающая до 45 снимков, а для работы с большими объемами данных присутствует слот для карт памяти microSD.

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На рынке США продажи Fujifilm Instax Mini Evo 2 стартуют в конце ноября 2026 года, а розничная стоимость устройства составит $289.