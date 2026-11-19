Компания Panasonic представила Lumix SHX1 — новую полнокадровую камеру в компактном кубическом корпусе, созданную специально для профессионального видеопроизводства. В основу новинки лег тот же сенсор с байонетом Leica L-mount, пятиосевой стабилизацией и автофокусом с ИИ-распознаванием объектов, что используется в модели Lumix S1 II, но сама конструкция полностью переработана под нужды видеографов.

Благодаря множеству монтажных отверстий камеру легко устанавливать на стабилизаторы, операторские клетки и риги, а также быстро переключать между горизонтальной и вертикальной съемкой. На корпусе предусмотрены профессиональные интерфейсы, включая выходы 12G-SDI и полноразмерный HDMI, аудиоразъем 3,5 мм и поворотный трехдюймовый сенсорный экран.

Мощная система активного охлаждения позволяет вести непрерывную запись в разрешении 4K с частотой 120 к/с без риска перегрева, правда, этот режим работает с кропом сенсора. При использовании всей ширины матрицы частота ограничена 60 к/с, а съемка в формате 6K Open Gate доступна на скорости до 30 к/с.

Камера поддерживает внутреннюю запись 32-битного звука с плавающей точкой и кодека ProRes RAW, тогда как для работы с Blackmagic RAW понадобится внешний рекордер. Кроме того, заявлена поддержка цветового профиля Arri Log C3 с динамическим диапазоном до 15 ступеней экспозиции, что упрощает интеграцию новинки в профессиональные кинопроизводственные связки с техникой Arri и Blackmagic Design.

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В европейской рознице Panasonic Lumix SHX1 появится в декабре 2026 года по рекомендованной цене от €5199.