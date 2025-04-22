Представлены планшеты Vivo Pad5 Pro и Pad SE

Помимо смартфонов Vivo X200 Ultra и X200s в Китае были представлены новые планшетные компьютеры — флагманский Pad5 Pro и более доступный Pad SE.

Модель Vivo Pad5 Pro является минорным апгрейдом прошлогоднего Vivo Pad3 Pro — тот же экран и камеры, набор из 8 динамиков и быстрый порт USB 3.2 Gen 1 с 66-Вт зарядкой. Основных улучшений два: на смену MediaTek Dimensity 9300 пришел более мощный процессор, а емкость аккумулятора увеличили на 550 мАч.

Планшет оснащен 13-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3,1К (3096х2064 пикселя), адаптивной частотой обновления 30/48/60/90/120/144 Hz, частотой дискретизации 240/288/480 Hz, максимальной яркостью 1200 нит и поддержкой HDR10.

В основе Pad5 Pro лежит восьмиядерный процессор Dimensity 9400, а для обработки графики предусмотрен ускоритель Immortalis-G925. Для отвода тепла используется система с применением графита площадью 40 060 м². Объем оперативной памяти LPDDR5X может составлять 8, 12 или 16 Gb, емкость накопителя – 128 Gb (UFS 3.1), 256 или 512 Gb (UFS 4.0).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 12 050 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 66 Вт. Разрешение основной камеры — 13 Мп, фронтальной — 8 Мп. Есть поддержка Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, порт USB-C 3.2 Gen1, чип NFC. Водозащита не заявлена. За звук отвечают восемь динамиков: четыре высокочастотных и четыре низкочастотных. В качестве программной платформы используется Android 15 с фирменным интерфейсом OriginOS 5.

Планшет выполнен в металлическом корпусе с габаритами 289,56 х 198,32 х 6,07 мм, вес составляет 635 гр. Также будет предложено особое, сверхлегкое издание, исключительно в белом цвете. Его габариты и вес — 289,56 х 198,32 х 5,96 мм, 578 гр.

Цены на Vivo Pad5 Pro: базовая с 8/128 Gb — $410, топовая с 16/512 Gb — $535 (стандартная версия), $600 (сверхлегкий вариант). Аксессуары, клавиатура с тачпадом и стилус предлагаются отдельно или в комплекте за $125.

Более доступный Vivo Pad SE позиционируется как устройство для детей. Планшет получил LCD-дисплей с диагональю 12,3 дюйма с поддержкой разрешения 2,5K (2464х1600 пикселей), адаптивной частотой обновления 60/90 Hz, частотой дискретизации сенсора 120/180 Hz, максимальной яркостью 600 нит и поддержкой HDR10. Опционально будет предложено матовое (антибликовое) покрытие стекла.

Аппаратной основой устройства стал восьмиядерный процессор Snapdragon 4 Gen 2 в сочетании с графическим ускорителем Adreno 613. Планшет будет доступен в версиях с 6 или 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопителем UFS 3.1 на 128 или 256 Gb. Автономность обеспечивает аккумуляторная батарея на 8500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 15 Вт. В оснащение планшета также входят основная и фронтальная камеры по 5 Мп, поддержка Wi-Fi 5, Bluetooth 4.2, порт USB 2.0 Type-C и четыре динамика. В качестве оболочки используется некий OriginOS 5 HD без указания версии Android. Габариты и вес: 277,08 х 185,58 х 6,8 мм, 559 гр.

Цены на Vivo Pad SE: 6/128 Gb — $145, 8/256 Gb — $245. На выбор предлагаются три расцветки корпуса: голубая, светло-серая и темно-серая. В Китае оба планшета поступят в продажу 25 апреля. Появятся ли они за пределами домашнего рынка, пока неизвестно.