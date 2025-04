Следующая часть Mario Kart станет эксклюзивом Nintendo Switch 2

На презентации Direct, посвященной Nintendo Switch 2, много внимания уделили Mario Kart World, показав кадры игрового процесса. Следующая часть Mario Kart станет эксклюзивом Switch 2. В игре будет динамическое время суток и погодные условия, а также возможность съезжать с трассы. Релиз состоится 5 июня, одновременно с выходом Switch 2. Цена игры составит $79,99.

В заездах участвуют до 24 гонщиков. Между гонками игроки смогут сами доехать до следующей трассы. Будет свободный режим, в котором можно исследовать мир одному или в кооперативе.



Также были показаны и другие игры. Nintendo Switch 2 Welcome Tour даст возможность узнать все подробности о новой Switch 2, релиз состоится 5 июня. На консоли Switch 2 появятся Hogwarts Legacy, Elden Ring, NBA 2K, Civilization VII, Cyberpunk 2077, Star Wars: Outlaws и другие более или менее актуальные тайтлы, которых не было на Switch первого поколения.

Чуть позже выйдут новинки, например, Borderlands 4, Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 и Project 007 от создателей Hitman. The Legend of Zelda Breath of the Wild и Tears of the Kingdom получат улучшения — с более качественной графикой, повышенным фреймрейтом и так далее. Кроме того, на презентации Nintendo подтвердила релиз ожидаемой Hollow Knight: Silksong в 2025 году.

Игры с первой Switch, адаптированные под новое поколение, будут маркироваться как Switch 2 Edition. Для них обещают повышенное разрешение и увеличенную частоту кадров, а также поддержку HDR.