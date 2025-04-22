Смартфон Vivo X200s получил новейший процессор MediaTek Dimensity 9400+

Кроме смартфона X200 Ultra компания Vivo представила обновленную базовую модель флагманской серии X200. Vivo X200s получил новый и мощный процессор MediaTek Dimensity 9400+ с максимальной частотой 3,73 GHz (разогнанная версия 9400), увеличенную емкость аккумулятора с быстрой зарядкой, последнее поколение памяти UFS 4.1, а также дополнительную версию на 16/256 Gb.

Смартфон оснащен тем же 6,78-дюймовым экраном 8T LTPO AMOLED с разрешением 2800х1260 пикселей (460ppi), частотой обновления120 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz и поддержкой HDR10+. Пиковая яркость выросла – до 5000 нит. Под дисплеем находится ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

В блок основной камеры входят по-прежнему три модуля по 50 Мп. Это главный датчик (Sony IMX921, 1/1.56″, f/1.57, фокусное расстояние 23 мм, OIS), широкоугольный модуль на 50 Мп (Samsung JN1, 1/2.76″, f/2.0, 15 мм, автофокус) и телефото 50 Мп (Sony IMX882, 1/1.95″, f/2.57, цифровой зум 100х, 70 мм, OIS). В отверстии по центру экрана расположена фронтальная камера тем же разрешением 32 Мп (f/2.0). Используется оптика Zeiss T*.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6200 мАч (было 5800 мАч) с поддержкой 90-ваттной проводной и 40-ваттной беспроводной зарядки (у X200 не было). Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB 2.0 Type-C, ИК-пульт и стереодинамики. Корпус устройства защищен от пыли и воды по стандартам IP68/IP69. Габариты и вес: 160,01 x 74,29 x 7,99 мм, 203 гр. Смартфон работает на Android 15 с фирменной оболочкой OriginOS 5.

Цены в Китае на Vivo X200s: 12/256 Gb — $575, 16/256 Gb — $600, 12/512 Gb — $645, 16/512 Gb — $685, 16 Gb/1 Tb — $755. Доступно четыре расцветки корпуса: черная, белая, зеленая и лиловая. Предзаказ в Китае уже стартовал, а продажи намечены на 25 апреля. Информация о международном релизе будет позже.