Представлен мощный фотофлагман Vivo X200 Ultra – 200 Мп камера с оптикой Zeiss

Компания Vivo представила новый флагманский смартфон X200 Ultra, ключевой особенностью которого является фото- и видеосъемка. При этом аппарат получил достойные остальные характеристики: дисплей высокого разрешения, производительный процессор и емкий аккумулятор. Корпус смартфона выполнен из стекла и металла.

Vivo X200 Ultra оснащен 6,82-дюймовым AMOLED-дисплеем OLED с разрешением 3168х1440 пикселей (510 ppi). соотношением сторон 19,8:9, частотой обновления изображения 1-120 Hz, ШИМ-частотой 2160 Hz, яркостью до 4500 нит и поддержкой Dolby Vision. В дисплей интегрирован ультразвуковой сканер отпечатков пальцев. За производительность отвечает мощный процессор Snapdragon 8 Elite, используется память стандартов LPDDR5X и UFS 4.1.

Основная камера включает три модуля с объективами Zeiss: главный на 50 Мп (Sony LYT-818, 1/1.28″, f/1.69, ЭФР 35 мм, OIS), широкоугольный также на 50 Мп (Sony LYT-818, 1/1.28″, f/2.0, угол захвата 123 градуса, ЭФР 14 мм) и телефото на 200 Мп (Samsung HP9,1/1.4″, f/2.27, перископ-оптика, ЭФР 85 мм, оптический зум 3,7х, цифровой зум 105х, OIS). Vivo отмечает, что использовала стекла с покрытием со светопропускаемостью астрономического класса и 95-процентным уровнем поглощения инфракрасного излучения. Камера поддерживает запись видео в 8К, 4К@60fps 10bit LOG, 4K@120fps, заявлен стандарт фотографии CIPA 5.01. Два чипа обработки изображений (VS1 и V3+) ускоряют работу камеры и обработки изображений на 20%. Фронтальная камера разрешением 50 Мп (f/2.45) размещена в отверстии по центру дисплея.

Смартфон получил выделенную кнопку управления камерой. Двухступенчатая конструкция, чувствительная к нажатию, позволяет фиксировать фокус и экспозицию, можно управлять зумом и переключаться между объективами. Автономность обеспечивает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью до 90 Вт и беспроводной до 40 Вт. Также смартфон получил поддержку 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, порт USB 3.2 Type-C, стереодинамики и защиту от пыли и влаги по стандартам IP68/IP69. Используется Android 15 с оболочкой OriginOS 5.

Также аппарат получил специальный фотокомплект Photography Kit, состоящий из внешнего объектива и специальной рукоятки для камеры с кнопкой спуска затвора, кнопкой записи видео, регулятором зума и регулятором экспозиции. В ручку рукоятки встроен аккумулятор емкостью 2300 мА·ч, который может работать как небольшой пауэрбанк.

Цены на Vivo X200 Ultra: 12/256 Gb — $890, 16/512 Gb — $960, 16 Gb/1 Tb — $1100 (поддерживает спутниковую связь). Цена топовой версии с Photographer Kit составляет $1330. Фотокомплект также будет доступен отдельно без смартфона по цене $355. Есть три расцветки корпуса на выбор: черная, бордовая и серая. Продажи стартуют с 25 апреля, а предзаказ в Китае открылся сегодня, 21 апреля.