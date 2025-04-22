QNAP усиливает защиту данных в здравоохранении в соответствии с требованиями HIPAA

Компания QNAP Systems, ведущий новатор в области вычислительных и сетевых решений, а также решений для хранения данных, помогает организациям здравоохранения усилить доступ, передачу и хранение электронной защищенной медицинской информации (ePHI) с помощью многоуровневых мер кибербезопасности и неизменяемого хранилища. Это способствует соблюдению требований HIPAA, одновременно обеспечивая защиту конфиденциальности и целостности медицинских данных.

Защита и долгосрочное хранение медицинских данных имеют решающее значение как для конфиденциальности пациентов, так и для непрерывности работы медицинских учреждений. Согласно отраслевым стандартам, медицинские записи должны храниться в течение длительного времени и защищаться комплексными системами резервного копирования, которые соответствуют нормативным базам, которые разрабатывает HIPAA.

«QNAP продолжает помогать организациям здравоохранения создавать надежные инфраструктуры для защиты данных с помощью передовых технологий хранения и безопасности, — отмечает менеджер по продуктам QNAP Энди Ю (Andy Yu). — Наши высокозащищенные NAS-решения помогают достичь соответствия требованиям HIPAA, обеспечивая целостность данных и соответствие нормативным требованиям, одновременно снижая нагрузку на IТ-отделы».

Как QNAP NAS укрепляет безопасность данных в здравоохранении:

Контроль доступа и защита Zero Trust: обеспечивает управление разрешениями учетных записей, двухфакторную аутентификацию (2FA), защиту брандмауэром и мониторинг нештатных входов в систему, чтобы гарантировать, что доступ к ePHI могут получить только авторизованные сотрудники.

обеспечивает управление разрешениями учетных записей, двухфакторную аутентификацию (2FA), защиту брандмауэром и мониторинг нештатных входов в систему, чтобы гарантировать, что доступ к ePHI могут получить только авторизованные сотрудники. Защита данных и шифрование: поддерживает шифрование AES-256, самошифрующиеся диски (SED) и технологию WORM (однократная запись, многократное чтение) для предотвращения несанкционированного изменения или удаления сохраненных данных.

поддерживает шифрование AES-256, самошифрующиеся диски (SED) и технологию WORM (однократная запись, многократное чтение) для предотвращения несанкционированного изменения или удаления сохраненных данных. Эффективное резервное копирование и аварийное восстановление: предлагает защиту RAID, технологию моментальных снимков и резервное копирование вне офиса. Это обеспечивает быстрое восстановление критически важных данных и снижает риски от аварий или атак программ-вымогателей.

предлагает защиту RAID, технологию моментальных снимков и резервное копирование вне офиса. Это обеспечивает быстрое восстановление критически важных данных и снижает риски от аварий или атак программ-вымогателей. Обнаружение угроз и защита: включает мониторинг активности файлов на основе аномалий и защиту от программ-вымогателей. Может быть интегрирован с устройствами ADRA NDR для повышения безопасности внутренней сети.

включает мониторинг активности файлов на основе аномалий и защиту от программ-вымогателей. Может быть интегрирован с устройствами ADRA NDR для повышения безопасности внутренней сети. Комплексное ведение журнала аудита: централизованно регистрирует все доступы пользователей и операции, связанные с ePHI, оптимизируя как внутренние аудиты, так и внешние проверки соответствия согласно требованиям HIPAA.

Чтобы узнать, как решения для хранения данных QNAP соответствуют требованиям HIPAA, перейдите по этой ссылке: https://www.qnap.com/go/solution/hipaa.