Представлен мобильный процессор Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4 – на 31% мощнее предшественника

Компания Qualcomm представила мобильную однокристальную платформу Snapdragon 8s Gen 4, которая станет основой для будущих предфлагманских смартфонов.

Snapdragon 8s Gen 4 выполнен по 4-нанометровому техпроцессу TSMC и использует более старые ядра Kryo вместо новейших ядер Oryon, которыми оснащен флагманский чип Snapdragon 8 Elite. В состав процессора входят одно ядро Cortex-X4 с тактовой частотой 3,2 GHz, три Cortex-A720 с частотой 3,0 GHz, два Cortex-A720 с частотой 2,8 GHz и два Cortex-A720 с частотой 2,0 GHz. За графику отвечает Adreno 825 с аппаратной поддержкой трассировки лучей.

Qualcomm заверяет, что новый процессор превосходит Snapdragon 8s Gen 3 на 31% по части CPU и на 49% — по GPU. При этом энергоэффективность графики была улучшена на 39%. Новый нейропроцессор (NPU) обеспечивает повышение производительности в ИИ-задачах на 44%. Встроенный модем Snapdragon X75 5G обеспечивает пиковую скорость загрузки 4,2 Гбит/с.

Процессор поддерживает 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, оперативную память LPDDR5X, накопители стандарта UFS 4.0, 4К@60 Hz или QHD@144 Hz дисплеи, камеры до 320 Мп с поддержкой записи 8К@60fps c HDR и интерфейс USB 3.1 Gen 2.

Первым смартфоном на базе Snapdragon 8s Gen 4 станет Redmi Turbo 4 Pro, премьера которого состоится в конце этого месяца. Также устройства с новым чипом выпустят компании Xiaomi, iQOO, Oppo и Meizu.