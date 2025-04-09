Школьники из Азербайджана приглашаются к участию в международной ИТ-олимпиаде

Школьники из любой страны мира смогут получить новые знания и навыки в сфере искусственного интеллекта и погрузиться в мир цифровых технологий. Принять участие в международной ИТ-олимпиаде могут старшеклассники 14-18 лет из любой страны мира, вне зависимости от наличия навыков программирования. Регистрация продлится до 18 апреля.

ИТ-олимпиада пройдёт при поддержке Правительства РФ. Организатор — правительство Нижегородской области. Сбер — генеральный партнёр.

Стремительное развитие технологий и трансформация всех секторов экономики делают цифровые навыки основой глобальной конкурентоспособности и инноваций. Использование цифровых технологий при решении рабочих и жизненных задач позволяет сделать искусственный интеллект помощником каждого человека. Направление кибербезопасности становится одним из важнейших приоритетов для изучения и разработки технологических продуктов для общества, государства, науки и бизнеса.

На старте каждый участник может пройти тестирование по проверке уровня ИТ-знаний и по результату получить сертификат. До 18 апреля участникам предстоит индивидуально решить 15 теоретических и практических задач по ключевым аспектам кибербезопасности. В фокусе внимания – информационная безопасность, математическая логика, основы алгоритмизации и программирования, анализ данных, обработка текста и построение простых моделей на основе искусственного интеллекта (AI).

С 23 по 25 апреля пройдёт второй этап состязаний — командный полуфинал. Он пройдёт в формате Capture the flag (захват флага). «Флаг» представляет собой специальную строку кода, которая подтверждает, что задание выполнено.

Командам предложат набор задач различной сложности, к которым требуется найти и отправить ответ (флаг). В полуфинал выходят команды по 5 человек из тех, кто успешно прошёл первый этап. Темы заданий: AI и машинное обучение, криптоанализ, реверс-инжиниринг, веб-уязвимости, форензика (компьютерная криминалистика), алгоритмическое программирование.

100 участников, которые наберут больше всего баллов, примут участие в очном финале. Победители будут определены с 30 мая по 3 июня в кампусе «Школы 21» в Нижнем Новгороде. Лучших участников наградят на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».

Международная школа программирования и математики «Алгоритмика» — технологический партнёр. Официальный сайт олимпиады — https://goit.space/.