Любовный роман главы Nvidia привел к обвалу акций компании

Глава и сооснователь технологического гиганта Nvidia Дженсен Хуанг публично признался в супружеской измене, что спровоцировало масштабное корпоративное расследование и проверку со стороны американских спецслужб. В официальном письме к сотрудникам компании от 8 ноября Хуанг взял на себя полную ответственность за боль, причиненную его жене и детям, призвав уважать частную жизнь его семьи. Бизнесмен пообещал безоговорочно сотрудничать со следствием ради восстановления доверия со стороны коллектива, деловых партнеров и акционеров. Параллельно с этим совет директоров Nvidia экстренно сформировал комитет из независимых директоров и внешних юристов для изучения сообщений о том, что Хуанг мог стать целью иностранной разведки.

Поводом для разбирательства послужили сообщения о тайной романтической связи миллиардера с Элис Хуанг (также известной как Хуан Лэ). Она занимала руководящий пост в сингапурской компании Megaspeed, являющейся крупным клиентом Nvidia (несмотря на одинаковую фамилию, родственниками они не являются). По информации американских спецслужб, женщина была завербована Министерством государственной безопасности Китая. Предполагается, что в ее задачи входили сбор конфиденциальных сведений о передовых ИИ-чипах и попытки повлиять на руководство Nvidia, чтобы добиться смягчения ограничений на экспорт ускорителей в КНР. Ситуация усугубляется тем, что Megaspeed ранее уже попадала в поле зрения регуляторов из-за подозрений в обходе санкций США: аффилированная с ней малайзийская фирма Speedmatrix закупала оборудование Nvidia на сумму около $4,8 млрд, которое могло перенаправляться в Китай или использоваться для предоставления удаленного доступа китайским фирмам в обход ограничений.

До официального признания генерального директора в Nvidia настаивали, что контакты Хуанга с главой Megaspeed носили исключительно рабочий характер, и категорически отрицали утечку чувствительных технологий, а официальный Пекин назвал обвинения в шпионаже необоснованными. На текущий момент совет директоров Nvidia заявляет, что не видит прямых доказательств компрометации коммерческих секретов компании или национальной безопасности США, однако намерен провести тотальную проверку всей доступной информации. Представитель компании Джон Риццо подчеркнул, что совет сохраняет доверие к основателю, и Хуанг продолжит руководить Nvidia в прежнем режиме. Тем не менее скандал мгновенно вышел на государственный уровень: руководители сразу трех комитетов Палаты представителей США — по иностранным делам, разведке и по вопросам Китая — потребовали от Дженсена Хуанга провести закрытый брифинг. Законодатели ждут ответа на приглашение до 11 ноября, планируя провести встречу 18 ноября 2026 года для оценки рисков иностранного шпионажа.

Развитие ситуации создает серьезное давление на бизнес-империю Nvidia, чья рыночная стоимость и так находится в уязвимом положении из-за растущих сомнений инвесторов в долговечности бума искусственного интеллекта. Новость о внутреннем расследовании уже привела к падению акций Nvidia более чем на 4% по итогам торгов в понедельник. Отраслевые аналитики сходятся во мнении, что затяжное разбирательство способно пошатнуть позиции Хуанга у руля созданной им компании. На фоне скандала высказался и президент США Дональд Трамп: он подтвердил, что расследованием инцидента уже занимается ФБР, однако добавил, что считает Хуанга достойным человеком, и выразил надежду на благополучный исход дела.