Впервые стартап из Центральной Азии пробился в финал мирового шоу Meet The Drapers

Среди 44 лучших стартапов со всего мира, отобранных для битвы за 1 миллион долларов в шоу Meet The Drapers, лишь семь вышли в финал. Один из них — казахстанский финтех-стартап Investbanq, представляющий всю Центральную Азию.

Investbanq продемонстрировал уникальные решения своей AI-платформы для управления капиталом, способной кардинально изменить подходы к управлению активами и инвестициями.

«Выход в финал — это признание наших технологических достижений и нового подхода к управлению капиталом. Наша платформа объединяет современные технологии и глубокое понимание рынка, позволяя создавать уникальные решения для финансовых учреждений. Мы гордимся тем, что представляем Центральную Азию на международной арене. Благодарим Astana Hub и Минцифры за поддержку, которая дала нам возможность заявить о себе на мировой платформе и открывает новые перспективы для сотрудничества», — отметил Олжас Жиенкул, CEO и основатель Investbanq.

Meet the Drapers — глобальное венчурное шоу, предоставляющее стартапам уникальный шанс продемонстрировать свои идеи, привлечь внимание влиятельных инвесторов и войти в мировую стартап-экосистему. Судьями выступают Тим Дрейпер, известный своими инвестициями в Tesla и SpaceX, его отец Билл Дрейпер и сестра Полли Дрейпер.

Съёмки седьмого сезона Meet the Drapers проходили в крупнейших городах мира: Абу-Даби, Париже, Остине, Майами, Нью-Йорке, Карачи, Кремниевой долине и, конечно, в Астане. Казахстанский этап отбора состоялся в рамках международного форума Digital Bridge 2023, куда специально приехал Тим Дрейпер — один из самых влиятельных венчурных инвесторов мира. Тогда он отметил высокий потенциал Казахстана в сфере цифровой трансформации и подчеркнул значимость инновационных инициатив в стране. Для участия в шоу были отобраны четыре казахстанских стартапа — резиденты Astana Hub: Arlan Biotech, Investbanq, Idos Games и Teen Tech Ed. Эфир с казахстанскими стартапами доступен по ссылке.

Финальный этап реалити-шоу, на котором определят победителей, состоится 18 апреля и будет доступен для просмотра на официальном сайте Meet the Drapers .

Справка: Investbanq — первая в Центральной Азии AI-платформа для управления капиталом, которая помогает банкам, семейным офисам и управляющим активами автоматизировать процессы, эффективно управлять инвестициями и привлекать новое поколение инвесторов. Благодаря сочетанию передовых технологий и отраслевой экспертизы, Investbanq создает будущее WealthTech в регионе и привлекает внимание международных инвесторов.

На фото основатели Investbang Олжас Жиенкул и Талгат Кантаев