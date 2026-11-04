Caspel на NVIDIA GTC Berlin 2026: технологии, формирующие будущее искусственного интеллекта, и новые возможности

С 20 по 22 октября 2026 года в Берлине состоялась международная конференция NVIDIA GTC Berlin 2026, в которой приняла участие компания Caspel — один из ведущих системных интеграторов Азербайджана. Компанию на мероприятии представлял директор по данным и искусственному интеллекту (Chief Data & AI Officer) Александр Куклин, который посетил презентации, технические сессии и практические занятия, посвящённые развитию инфраструктуры искусственного интеллекта, высокопроизводительных вычислений и корпоративных AI-решений.

Конференция, объединившая специалистов из различных направлений мировой экосистемы искусственного интеллекта, стала для Caspel важной площадкой для знакомства с передовыми технологическими подходами, изучения международного опыта и оценки возможностей применения новых решений в реальной бизнес-среде.

Опыт Caspel в области высокопроизводительных вычислений и инфраструктуры искусственного интеллекта

Стремительное развитие технологий искусственного интеллекта ставит перед организациями задачи, связанные не только с увеличением вычислительных мощностей, но и с созданием комплексной, надёжной, безопасной и устойчивой инфраструктуры.

Это направление непосредственно связано с технологическими компетенциями и практическим опытом Caspel.

Являясь партнёром Dell Technologies, компания Caspel участвовала в реализации проекта по созданию суперкомпьютерного центра высокопроизводительных вычислений (HPC) на базе инфраструктуры Dell и графических процессоров NVIDIA H200 в сотрудничестве с Министерством экономики Азербайджанской Республики.

Участие в данном проекте отражает практический опыт компании в области современной вычислительной инфраструктуры и реализации сложных технологических решений.

Представленные на NVIDIA GTC Berlin разработки позволили сопоставить накопленный опыт с актуальными международными технологическими тенденциями, а также оценить перспективные подходы для будущих проектов.

Инфраструктура искусственного интеллекта: от вычислительных мощностей к комплексным системам

Одной из ключевых тем конференции стало проектирование инфраструктуры искусственного интеллекта не как набора отдельных технологических компонентов, а как единой взаимосвязанной экосистемы.

Эффективная работа современных AI-систем требует не только высокой вычислительной производительности, но и согласованного функционирования сетевой инфраструктуры, систем хранения данных, электропитания, охлаждения и операционных процессов.

Такой подход нашёл отражение в представленном NVIDIA решении DSX POD. Концепция основана на использовании модульной инфраструктуры, предварительно интегрированной и протестированной в заводских условиях, и направлена на ускоренное развёртывание вычислительных сред для искусственного интеллекта.

Согласно информации NVIDIA, при условии предварительной подготовки площадки развёртывание подобной инфраструктуры может занимать всего 14 дней. Это ещё раз подчёркивает важность грамотного планирования, готовности объекта и координации инженерных процессов.

Для Caspel подобные технологические разработки представляют особый интерес с точки зрения проектирования, интеграции и эксплуатации инфраструктуры HPC и искусственного интеллекта.

Суверенный искусственный интеллект и корпоративные AI-агенты

Другими значимыми направлениями конференции стали технологии Sovereign AI (суверенный искусственный интеллект) и Agentic AI (агентный искусственный интеллект).

Концепция суверенного искусственного интеллекта открывает перед организациями новые возможности для развития AI-систем с учётом собственных данных, отраслевой специфики и требований информационной безопасности.

Открытые AI-модели и инструменты их адаптации позволяют компаниям настраивать технологии под конкретные бизнес-задачи. Вместе с тем формирование полноценной инфраструктуры суверенного искусственного интеллекта не ограничивается владением вычислительными ресурсами.

Неотъемлемыми составляющими такого подхода являются управление данными (Data Governance), оценка моделей, информационная безопасность, а также наличие компетенций для долгосрочной эксплуатации и сопровождения систем.

В рамках конференции также рассматривались возможности решений NVIDIA OpenShell и Sentry, направленных на обеспечение контроля за деятельностью AI-агентов, мониторинг выполняемых ими операций и реализацию механизмов безопасности.

Во время практических сессий были продемонстрированы подходы к управлению правами доступа AI-агентов к корпоративным системам, регистрации выполняемых действий и интеграции механизмов обязательного подтверждения со стороны человека в рабочие процессы.

Подобные технологии создают важные предпосылки для более управляемого, прозрачного и безопасного внедрения искусственного интеллекта в корпоративной среде.

От международного опыта к практическим бизнес-решениям

Комментируя значение конференции, директор по данным и искусственному интеллекту Caspel Александр отметил:

«Успешное внедрение искусственного интеллекта в корпоративной среде зависит не только от наличия мощных вычислительных ресурсов. Ключевую роль играет согласованная работа инфраструктуры, систем управления данными, механизмов безопасности и AI-моделей как единой экосистемы. Подходы, представленные на NVIDIA GTC Berlin, позволили глубже ознакомиться с направлениями развития этих технологий и оценить перспективы их применения в реальных бизнес-проектах».

Перспективы развития направления Data & AI в Caspel

Развитие технологий искусственного интеллекта открывает перед организациями новые возможности, одновременно формируя дополнительные требования к готовности инфраструктуры, управлению данными и обеспечению информационной безопасности.

В этих условиях Caspel уделяет особое внимание интеграции современных технологических решений с реальными потребностями бизнеса.

Подход компании предусматривает комплексное рассмотрение инфраструктуры высокопроизводительных вычислений, корпоративных платформ данных и решений в области искусственного интеллекта как взаимодополняющих компонентов единой технологической среды.

Приоритетное значение при этом имеют системная интеграция, информационная безопасность и обеспечение стабильной, непрерывной эксплуатации внедряемых решений.

Участие в NVIDIA GTC Berlin 2026 стало частью последовательной работы Caspel по изучению международных технологических достижений, развитию собственных компетенций и применению передовых подходов при формировании решений в области Data & AI для своих заказчиков.

Caspel продолжает поддерживать организации в оценке потребностей в инфраструктуре искусственного интеллекта, корпоративных платформах данных и AI-решениях, содействуя выбору технологических подходов, соответствующих конкретным бизнес-задачам.