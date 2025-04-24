Samsung начал развертывание One UI 7 на Android 15 по всему миру

Компания Samsung начала развертывание стабильной версии One UI 7 на базе Android 15 по всему миру. Ранее новая прошивка была доступна только пользователям в Южной Корее.

Обновление получит серия Galaxy S24, а также складные флагманы Galaxy Z Flip 6 и Z Fold 6. В скором времени должно начаться глобальное развертывание для Galaxy S23, Galaxy S24 FE, Galaxy Tab S10 и Tab S9.

One UI 7 содержит новые иконки, переработанный пользовательский интерфейс приложения камеры, разделенную панель уведомлений/меню быстрых настроек, настраиваемые фильтры камеры, запись звонков, поддержку видеожурнала, Audio Eraser и многое другое.

Релиз One UI 8 состоится летом и не принесет много новшеств, ожидается, что One UI 8.5 станет более масштабным обновлением.