Samsung выпустил серию доступных smart-телевизоров X8F с экраном QD-Mini LED

Компания Samsung выпустила в Китае серию smart-телевизоров X8F, которые позиционируются как доступные решения с дисплеями QD-Mini LED. В линейку вошли четыре модели на 55, 65, 75 и 85 дюймов. Толщина корпуса составляет всего 2,7 см, а экран практически без рамок. Устройства обладают высокой частотой обновления изображения и широким выбором опций для гейминга. Кроме того, есть поддержка функций нейросети DeepSeek R1.

Все модели линейки X8F получили панели с разрешением 4K (3840 × 2160 пикселей) и частотой обновления изображения 144 Hz. Качественная цветопередача подтверждена сертификатами Pantone 2140 (точность) и Pantone 110 (реалистичность тонов кожи). Поддерживаются форматы HDR10+ и HDR Vivid.

Для комфортного гейминга имеется поддержка MEMC для сглаживания динамичных сцен и VRR для адаптивной частоты кадров. Также среди доступных функций: вывод виртуального прицела, увеличение мини-карты и др. Телевизоры обладают сертификацией FreeSync Premium и улучшенной обработкой звука с микрофона.

За производительность новинок отвечает процессор NQ4 AI Gen2. Для подключения консолей, компьютеров и других устройств предусмотрены четыре порта HDMI 2.1. Программная платформа — One UI Tizen OS. Samsung обещает запуск без рекламы, совместимость с более чем 300 приложениями и 7-летнюю поддержку обновлений (что редкость для smart-TV).

Телевизоры Samsung X8F уже поступили в продажу в Китае по следующим ценам: 55 дюймов — $599, 65 дюймов — $712, 75 дюймов — $904, 85 дюймов — $1186. В комплекте идет пульт на солнечной батарее, который снижает потребность в сменных аккумуляторах.