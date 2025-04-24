Представлен компактный OnePlus 13T с топовым процессором и емким аккумулятором

В Китае состоялась премьера флагманского смартфона OnePlus 13T — компактной и немного упрощенной версией OnePlus 13. Смартфон очень удобно держать в руке, производитель сделал акцент на идеальное распределение веса между верхней и нижней частью. Задняя панель выполнена из матового стекла, а боковые грани — из матового алюминия. OnePlus 13T, несмотря на габариты, получил аккумулятор большей емкости и более быструю зарядку, а также мощный процессор.

Аппарат оснащен 10 битным 6,32-дюймовым 8T LTPO AMOLED-экраном с разрешением 2460х1216 пикселей (460 ppi), динамической частотой обновления от 1-120 Hz, частотой сенсорного слоя 240 Hz, ШИМ-регулировкой 3840 Hz и максимальной яркостью 1600 нит. Обеспечивается охват 100% цветового пространства DCI-P3, есть поддержка HDR10+ и Dolby Vision. Защиту экрана обеспечивает прочное стекло Crystal Shield Glass.

OnePlus 13T построен на базе флагманского 3 нм процессора Snapdragon 8 Elite с частотой 4,32 GHz. За графику отвечает ускоритель Adreno 830. Для отвода тепла используется система охлаждения с испарительной камерой площадью 4000 мм², а общая площадь рассеивания тепла достигает 37 000 мм². Доступно до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопитель UFS4.0 до 1 Tb.

Ради емкого аккумулятора производителю пришлось пожертвовать набором камер – широкоугольного модуля нет. Блок основной камеры включает два модуля по 50 Мп: главный (Sony IMX906, 1/1.56″, f/1.8, ЭФР 24 мм, OIS, PDAF) и телефото (f/2.0, оптический зум 2x, автофокус, EIS). Поддерживается запись видео в 4K при 60 fps. Фронтальная камера разрешением 16 Мп (f/2.4, фокусное расстояние 21 мм).

Аккумулятор (кремний-углеродный) емкостью 6260 мА·ч поддерживает быструю зарядку SuperVOOC мощностью 80 Вт. Производитель сэкономил на беспроводной зарядке, а также смартфон получил медленный порт USB 2.0 Type-C и слабую защиту от пыли и влаги IP65. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 LE, GPS, NFC, ИК-пульт, мощный вибромотор и оптический сканер отпечатков пальцев в экране. Устройство работает под управлением ОС Android 15 с программной оболочкой ColorOS 15.

OnePlus 13T стал первой моделью бренда с новой кнопкой действия, которая пришла на смену переключателю беззвучного режима. Она позволяет отключать звук, запускать камеру, фонарик, диктофон, переводчик и другие функции.

Цены на смартфон:12/256 Gb — $467, 16/256 Gb — $494, 12/512 Gb — $521, 16/512 Gb — $549, 16 Gb/1 Tb — $617. На выбор покупателей предложены серая, черная и розовая расцветки, продажи на территории Китая стартуют 30 апреля.