Представлен флагман OnePlus 13 с камерами Hasselblad

В Китае состоялась презентация флагманского смартфона OnePlus 13. Устройство получило передовой дисплей, мощную аппаратную платформу, продвинутую систему камер и хорошую автономность. Компания изменила блок камер, он по-прежнему круглый, но больше не переходит на боковину корпуса. Справа от блока размещена полоска, над которой можно увидеть логотип компании Hasselblad.

OnePlus 13 оснащен плоским 6,82-дюймовым OLED-экраном производства BOE с разрешением 3168х1440 пикселей, частотой обновления 1-120 Hz и пиковой яркостью до 4500 нит. Есть поддержка HDR10+, Dolby Vision, HDR Vivid, обеспечивается 100% охват DCI-P3. Производитель заявляет, что OnePlus 13 первым среди устройств получил престижный рейтинг качества экрана DisplayMate A++.

Смартфон построен на базе нового процессора Snapdragon 8 Elite, используется память стандартов LPDDR5X и UFS 4.0. Используется система охлаждения с испарительной камерой с общей площадью рассеивания тепла 9925 мм2. В компании заявили, что OnePlus 13 способен запускать большую игру с открытым миром в разрешении 900p при стабильных 120 fps.

В основную камеру входят три датчика по 50 Мп: главный (Sony LYT-808, 1/1.4″, f/1.6, 23 мм, OIS), широкоугольный объектив (f/2.0, 15 мм, угол захвата 120 градусов, автофокус, макросъемка 3,5 см) и перископ-оптика (1/1.95″, f/2.6, 73 мм, оптический зум 6х, цифровой зум 120х, OIS). Фронтальная камера на 32 Мп (f/2.4, 21 мм, угол захвата 90 градусов, запись видео 4К@60/30fps).

Производитель заявляет, что аккумулятора емкостью 6000 мАч хватает до 2 дней автономной работы. В Honor of Kings при частоте 120 fps полного заряда хватает на 7,42 часа, а в режиме навигации — на 7,1 часа. Поддерживаются беспроводная зарядка мощностью 50 Вт, реверсивная беспроводная 10 Вт и реверсивная проводная 5 Вт. Указана возможность безопасной зарядки даже при температуре -20 °C. Смартфон оснащен модулем вибрации Bionic Turbo, который, как заявляется производителем, обеспечивает обратную связь уровня игрового контроллера.

В оснащение также входят поддержка 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, порт USB-С 3.2 Gen 1, ИК-пульт, защита от пыли и воды по стандартам IP68 и IP69, стереодинамики и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, расположенный в экране. Есть фирменный переключатель беззвучного режима. Габариты и вес: 162,9 x 76,5 x 8,9 мм, 210 гр. Используется Android 15 с оболочкой ColorOS 15.

Цены на OnePlus 13: 12/256 Gb — $632, 12/512 Gb — $688, 16/512 Gb — $744, 24 Gb/1 Tb — $842. Смартфон предлагается в трех цветах корпуса: черном, белом и синем (отличаются текстуры задней панели: стекло или псевдокожа). Продажи в Китае начнутся 1 ноября, глобальный релиз ожидается в ближайшее время.