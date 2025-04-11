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11 апреля, 2025
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OPPO Enco Free4: TWS-наушники с ANC и настройкой Dynaudio

OPPO Enco Free4

Компания OPPO представила беспроводные наушники Enco Free4, которые будут предложены покупателям в двух вариантах: Dynaudio Silver и Water Blue. Настройкой первой версии занимались специалисты датского производителя акустических систем Dynaudio.

OPPO Enco Free4

OPPO Enco Free4 оснащены двумя драйверами — 6-мм твитером с плоской диафрагмой и 11-мм низкочастотным динамиком с композитной диафрагмой, и двумя ЦАП. Наушники сертифицированы по стандарту Hi-Res Audio Wireless и поддерживает аудиокодек LHDC.

Есть защита от влаги и пыли по стандарту IP55. Enco Free4 поддерживают систему активного шумоподавления (ANC) до 55 дБ, поэтому можно спокойно наслаждаться музыкой даже в шумном городе.

Время автономной работы составляет до 5,5 часа с ANC и кодеком LHDC, и до 11 часов — без ANC и использованием кодека AAC. С учетом зарядного футляра общая продолжительность работы увеличивается до 22 и 45 часов соответственно.

Версия Dynaudio стоит $61, вариант Water Blue — $55. В продажу в Китае TWS-наушники поступят 16 апреля.

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