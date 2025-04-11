AMD выпустила серию процессоров Ryzen 8000HX для флагманских ноутбуков

Компания AMD выпустила новую линейку мобильных процессоров Ryzen 8000HX с кодовым названием «Dragon Range Refresh» для игровых ноутбуков премиум-класса.

Процессоры, основанные на передовой архитектуре Zen 4 и 5-нм техпроцессе, предлагают до 16 ядер и 32 потоков. В серию входят четыре модели:

Все модели оснащаются встроенной графикой Radeon 610M (RDNA 2), что конечно недостаточно для игр. Отмечается, что новые процессоры будут использоваться в ноутбуках с выделенными видеокартами. Поддерживается память DDR5 и PCIe 5.0.

Первые ноутбуки на базе AMD Ryzen 8000HX появятся в ближайшее время.