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11 апреля, 2025
ДомойAI / MLТеперь ChatGPT будет запоминать предыдущие разговоры с пользователем

Теперь ChatGPT будет запоминать предыдущие разговоры с пользователем

ChatGPT

Компания OpenAI сообщила, что «значительно улучшила память в ChatGPT», благодаря чему чат-бот может ссылаться на все прошлые разговоры с пользователем. Об этом написал в соцсети X глава компании Сэм Альтман.

Теперь ChatGPT сможет давать более персонализированные ответы. В примере, опубликованном компанией, чат-бота попросили напомнить содержание беседы с выходных.

Пользователи смогут отключить «память» в настройках или попросить чат-бота обновить его «знания». Во временных чатах «память» не работает.

Обновление доступно пользователям подписок Plus и Pro, пользователи Team, Enterprise и Edu получат к нему доступ в течение нескольких недель.

 

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