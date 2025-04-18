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18 апреля, 2025
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Motorola представила планшет Moto Pad 60 Pro с дисплеем 144 Hz

Moto Pad 60 Pro

Компания Motorola представила в Индии планшетный компьютер Moto Pad 60 Pro. Он получил 12,7-дюймовым IPS-дисплей с разрешением 2944 × 1840 пикселей, частотой обновления 144 Hz и яркостью 500 нит. Экран имеет сравнительно тонкие для планшета рамки и поддержку стилуса Moto Pen Pro.

Moto Pad 60 Pro

В основе планшета лежит восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 8300. Устройство будет доступно в версиях с 8 или 12 Gb оперативной памяти LPDDR5X и накопителем на 128 или 256 Gb. Поддерживаются карты памяти microSD емкостью до 1 Tb.

Источником питания служит аккумуляторная батарея на 10 200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 45 Вт. Также планшет получил основную камеру на 13 Мп, фронтальную на 8 Мп, четыре динамика JBL с поддержкой Dolby Atmos и сканер отпечатков пальцев в кнопке питания. Реализована поддержка функций на базе искусственного интеллекта, таких как Circle to Search от Google.

Moto Pad 60 Pro будет доступен только в цвете Bronze Green и поступит в продажу в Индии 23 апреля. Цены: 8/128 Gb — $315, 12/256 Gb — $351.

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