Внимание: новые схемы мошенничества с банковскими картами через мобильные кошельки Apple Pay и Google Wallet

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают: в Азербайджане фиксируются случаи новых видов мошенничества с банковскими картами, при которых злоумышленники используют технологии бесконтактной оплаты (NFC) для кражи средств. Особенно уязвимыми становятся пользователи Apple Pay и Google Wallet, чьи карты привязываются к мошенническим аккаунтам.
Сценарий прост, но эффективен: преступники выманивают у жертв данные банковских карт через поддельные сайты доставки, маркетплейсы или госуслуги, затем мгновенно привязывают их к своему смартфону и используют для покупок в магазинах, не вызывая подозрений у владельца карты.
Отдельно стоит отметить так называемую схему Ghost Tap (призрачное касание), при которой происходит ретрансляция NFC-сигнала с одного смартфона на другой. Таким образом, мошенник может физически находиться в одной стране, а покупка совершается совершенно в другой.
Как защитить себя и свои финансы:
- Используйте виртуальные карты для онлайн-платежей, пополняя их только по мере необходимости.
- Не вводите данные карты в сомнительных приложениях и сайтах, особенно если вас просят ввести PIN-код.
- Не прикладывайте банковскую карту к смартфону по просьбе подозрительных приложений.
- Пользуйтесь физической картой при внесении наличных через банкомат.
- Обязательно активируйте уведомления о транзакциях (Push/SMS).
- Установите защитное решение от Лаборатории Касперского с функцией «Безопасные платежи».
«Злоумышленникам больше не нужно красть саму карту или знать PIN-код. Достаточно получить минимальные данные — и они уже могут распоряжаться вашими средствами. Такая незаметность делает эти атаки особенно опасными. Мы наблюдаем рост активности подобных схем в регионе, в том числе в Азербайджане. Особенно уязвимы те пользователи, кто привык доверять первым попавшимся приложениям или сайтам. Не стоит недооценивать риски — защита своих финансов сегодня начинается с цифровой бдительности. Мы рекомендуем использовать проверенные антивирусные продукты с функцией “Безопасные платежи” и быть внимательными к любым попыткам выманить данные банковской карты», — комментирует Мушвиг Мамедов, официальный представитель «Лаборатории Касперского» в Азербайджане.