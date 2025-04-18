Внимание: новые схемы мошенничества с банковскими картами через мобильные кошельки Apple Pay и Google Wallet

Эксперты «Лаборатории Касперского» предупреждают: в Азербайджане фиксируются случаи новых видов мошенничества с банковскими картами, при которых злоумышленники используют технологии бесконтактной оплаты (NFC) для кражи средств. Особенно уязвимыми становятся пользователи Apple Pay и Google Wallet, чьи карты привязываются к мошенническим аккаунтам.

Сценарий прост, но эффективен: преступники выманивают у жертв данные банковских карт через поддельные сайты доставки, маркетплейсы или госуслуги, затем мгновенно привязывают их к своему смартфону и используют для покупок в магазинах, не вызывая подозрений у владельца карты.

Отдельно стоит отметить так называемую схему Ghost Tap (призрачное касание), при которой происходит ретрансляция NFC-сигнала с одного смартфона на другой. Таким образом, мошенник может физически находиться в одной стране, а покупка совершается совершенно в другой.

Как защитить себя и свои финансы:

Используйте виртуальные карты для онлайн-платежей, пополняя их только по мере необходимости.

Не вводите данные карты в сомнительных приложениях и сайтах, особенно если вас просят ввести PIN-код.

Не прикладывайте банковскую карту к смартфону по просьбе подозрительных приложений.

Пользуйтесь физической картой при внесении наличных через банкомат.

Обязательно активируйте уведомления о транзакциях (Push/SMS).

Установите защитное решение от Лаборатории Касперского с функцией «Безопасные платежи».