Motorola Edge 60 и 60 Pro получили яркие расцветки корпуса и защиту IP69

Кроме складных смартфонов Razr 60 Ultra и Razr 60 компания Motorola представила два смартфона в стандартном форм-факторе. Это модели среднего ценового сегмента Edge 60 Pro и Edge 60. Главный акцент в новинках — это дизайн. Смартфоны, выполненные в пластиковом корпусе в ярких расцветках, получили закругленный с четырех сторон дисплей. Несмотря на пластик, заявлена защита по стандартам IP69 и MIL-STD-810H. На корпуса предусмотрена специальная кнопка для вызова ИИ-функций.

Motorola Edge 60 Pro оснащен 10 битным pOLED-экраном диагональю 6,67 дюйма с разрешением 2712×1220 пикселей, частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 300 Hz, ШИМ-регулировкой 720 Hz, пиковой яркостью 4500 нит и защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Предусмотрен режим распознавания мокрыми руками.

За производительность смартфона отвечает процессор 4-нм MediaTek Dimensity 8350 Extreme в сочетании с 8/12 Gb LPDDR4X/ LPDDR5X оперативной памяти и накопителем UFS 4.0 емкостью 256 или 512 Gb. Основная камера тройная, в нее входят главный модуль на 50 Мп (Sony Lytia 700, 1/1,56″, f/1,8, автофокус, OIS), ультраширокоугольный тоже на 50 Мп (1/2,76″, f/2,0, автофокус) и телеобъектив на 10 Мп (1/3,94″, оптический зум 3x, функция макросъемки, автофокус, OIS). Разрешение фронтальной камеры составляет 50 Мп (1/2,76″, f/2,4).

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6000 мАч с поддержкой быстрой 90-ваттной зарядки и беспроводной на 15 Вт. Есть поддержка 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth (версия не названа), A-GPS, NFC, сканер отпечатков пальцев (оптический, в экране) и стереодинамики. Габариты и вес: 160,69 х 73,06 х 8,24 мм, 186 гр.

Базовый Motorola Edge 60 получил такой же экран, конфигурации памяти и набор камер, но построен на базе процессора MediaTek Dimensity 7300. Аккумулятор емкостью 5200 мАч поддерживает только проводную 68-ваттную зарядку. Габариты и вес: 161 х 73 х 7,9/8,2 мм, 179 гр.

Цена Motorola Edge 60 Pro составляет от 599 евро. Смартфон доступен в трех вариантах: Pantone Shadow (кожаное покрытие), Pantone Dazzling Blue (нейлон) и Pantone Sparkling Grape (наждачная текстура). Motorola Edge 60 стоит от 429 евро. Модель предлагается в цветах Pantone Gibraltar Sea, Pantone Shamrock и Pantone Plum Perfect — с разными типами отделки корпуса. Дата выхода будет объявлена позднее.