Motorola представила складные смартфоны Razr 60 Ultra и Razr 60

Компания Motorola представила новое поколение складных смартфонов Razr 60 Ultra и Razr 60. Аппараты получили защиту от пыли по стандарту IP48, что редкость для устройств такого формфактора, и могут выдерживать погружение в воду на глубину до 1,5 метра.

Motorola Razr 50 Ultra оборудован тем же 4-дюймовым внешним POLED-экраном, что и предыдущее поколение. Это панель с разрешением 1272 × 1080 пикселей (417ppi), динамической частотой обновления 1-165 Hz, частотой сенсорного слоя 120 Hz (165 Hz в играх), поддержкой 10-битного цвета, 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и поддержкой HDR10+. Пиковая яркость достигает 3000 нит. Для защиты используется стекло Corning Gorilla Glass Ceramic. Дисплей позволяет смотреть видео, использовать навигацию, а также его можно использовать при селфи. Внутренний дисплей имеет следующие характеристики: 10 бит, 7 дюймов, AMOLED LTPO, 2992 x 1224 пикселей (464ppi), частота обновления 1-165 Hz, частота сенсорного слоя 130 Hz (300 Hz в играх), яркость до 4500 нит, 100% DCI-P3, HDR10+.

Motorola Razr 60 Ultra построен на базе процессора Snapdragon 8 Elite и может быть оснащен до 16 Gb оперативной памяти LPDDR5X, а также накопителем UFS 4.0 емкостью до 1 Tb в зависимости от конфигурации. Основная камера двойная с датчиками по 50 Мп: главный (f/1.8, OIS) и широкоугольный модуль (угол обзора 122°, f/2.0). Поддерживается запись видео 8К@30fps. Разрешение фронтальной камеры тоже составляет 50 Мп (f/2.0).

Емкость аккумулятора увеличилась и теперь составляет 4700 мА·ч. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 68 Вт, беспроводная на 30 Вт (у предшественника — 45 Вт и 15 Вт соответственно). Также есть реверсивная беспроводная зарядка на 5 Вт. Габариты: 171,48 х 73,99 x 7,29 мм (разложенный), 73,99 x 88,12 x 15,69 мм (сложенный). Вес – 199 гр. Устройство будет предлагаться в четырех цветах Pantone: Rio Red, Scarab, Mountain Trail и Cabaret.

Базовый Motorola Razr 60 ориентирован на доступность для покупателя. По сравнению с предшественником основных изменений мало — это новый процессор и увеличенная емкость аккумулятора. Смартфон оснащен 10 битным 3,6-дюймовым внешним POLED-дисплеем LTPS, разрешением 1056х1066 пикселей (413 ppi), частотой обновления 90 Hz, частотой сенсорного слоя 120 Hz, пиковой яркостью 1700 нит и защитой Gorilla Glass Victus. Внутренний: 10 битный 6,9 дюймовый pOLED LTPO дисплей разрешением 2640 x 1080 пикселей (413 ppi), частотой обновления 120 Hz, частотой сенсорного слоя 220 Hz (в играх 300 Hz), пиковой яркостью 3000 нит, 100% DCI-P3 и поддержка HDR10+.

В основе смартфона лежит 4 нм процессор MediaTek Dimensity 7400X, предлагается до 8 Gb оперативной памяти LPDDR4X и накопитель UFS 2.2 до 512 Gb. Набор камер без изменений. В основную входит главный модуль на 50 Мп (1/1,95″, f/1,7, автофокус, OIS) и сверхширокоугольный объектив на 13 Мп (f/2.2, угол обзора 120°). Селфи-камера имеет разрешение 32 Мп (f/2.4). Емкость аккумулятора составляет 4500 мА·ч, он поддерживает проводную зарядку на 30 Вт и беспроводную на 15 Вт. Разложенный: 171,3 х 73,99 х 7,25 мм, сложенный: 88,08 х 73,99 х 15,85 мм. Вес – 188 гр. Доступна палитра PANTONE-расцветок: зеленый (Весенний бутон), синий (Гибралтарское море) и серый (Светлейшее небо).

Обе модели получили поддержку 5G, Wi-Fi 7 (базовая Wi-Fi 6), Bluetooth 5.x (версия неизвестна), GPS, NFC, стереодинамики с Dolby Atmos, порт USB 2.0 Type-C и боковой сканер отпечатков пальцев (базовый в кнопке питания). Смартфоны работают под управлением Android 15 и будут получать новые версии ОС три года и 4 года патчей безопасности. Поддерживается набор ИИ-функций Moto AI.

Цены: Motorola Razr 60 Ultra — от $1299, Razr 60 — от $699. Предзаказ будет открыт 7 мая, а первые поставки на глобальном рынке намечены на 15 мая.