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27 апреля, 2025
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Завершился отборочный этап конкурса «AZERCELL CUP 2025»

AZERCELL CUP 2025

Успешно завершен первый отборочный этап конкурса по программированию «AZERCELL CUP 2025», организованный в рамках сотрудничества ООО «Azercell Teleсom», Министерства науки и образования Азербайджанской Республики и Института образования.

Участие в первом этапе, который проходил в онлайн-формате, приняло около 4000 учащихся 6-7 классов, из которых 216 прошли в следующий тур.

С результатами отборочного этапа можно ознакомиться по этой ссылке: https://azercellcup.org/competition/115/leaderboard

Второй этап конкурса пройдет 3 мая, а финал состоится 7 июня. Для 30 участников, показавших лучшие результаты, будут организованы специальные тренинги, направленные на углубление знаний и развитие практических навыков в области информационных технологий. Школьники, которые преуспеют в обучении, получат возможность стать членами национальной сборной по информатике и в будущем представлять страну на международных соревнованиях.

Отметим, что конкурс «AZERCELL CUP» проводится с 2021 года и направлен на развитие интереса школьников к цифровым технологиям, программированию, вычислительной технике и информатике, а также на поддержку их научного и личностного роста.

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