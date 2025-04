The Last of Us Part II вышла на ПК

The Last of Us Part II, одна из самых высокооцененных игр в истории, вышла на ПК в Steam и Epic Games Store — спустя пять лет после релиза на PlayStation 4, и спустя год после выхода улучшенной версии для PS5. За порт отвечали студии Nixxes Software и Iron Galaxy. Цена игры составила $50. К релизу ПК-версии Sony представила новый трейлер игры.



На ПК вышло издание The Last of Us Part II Remastered, игра получила поддержку Steam Deck, HDR, DirectStorage, широкоформатных мониторов и технологий масштабирования изображения NVIDIA DLSS, AMD FSR 3.1 и 4.0, Intel XeSS.

Хотя Sony уже не требует обязательную привязку к PSN в одиночных играх, The Last of Us Part II по-прежнему нельзя купить в 130 странах.