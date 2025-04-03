Intel представил обновленный фирменный стиль и переосмыслил свой главный слоган

На мероприятии Vision 2025 компания Intel представила обновленный фирменный стиль, который связывает ПК с процессорами компании и их владельцев с ролями, которые они играют в окружающем нас мире.

Главным элементом обновленного фирменного стиля компании стал слоган «That’s the power of Intel Inside» (Это мощь Intel внутри). Он перекликается с темой 1991 года, когда компания запустила рекламную кампанию Intel Inside, чем связала свой фирменный стиль с образом ПК и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Это послание отражает веру компании, что ее продукты и технологии могут раскрыть потенциал каждого сотрудника, клиента, потребителя, сообщества и партнера, пояснил директор по маркетингу Intel Бретт Ханнат (Brett Hannath). Компания стремится подчеркнуть, как она связывает личное влияние и мировой охват, используя один из самых знаковых брендов отрасли с охватом более 30 лет — Intel Inside.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Apple, Microsoft и производители готовых ПК имели возможность обращаться к конечным пользователям напрямую, а поставщики этих компаний в основном ориентировались на проектировщиков систем и оставались в тени. С рекламной кампанией Intel Inside 1991 года производитель чипов обратился напрямую к потребителям, сделав процессор ключевым аргументом в пользу продажи ПК. Реклама вышла далеко за пределы деловых СМИ, наклейка с логотипом постоянно попадалась на глаза, а знаменитый джингл из пяти нот многим врезался в память. Производители ПК стали размещать логотип на своей продукции, сделав его знакомым для обычных пользователей. Когда рынок ПК в девяностые перешел в интенсивный рост, кампания Intel Inside помогла производителю выделиться на фоне AMD, Cyrix, IBM и многих других.

Брендинг Intel Inside развивался вместе с компанией и ее стратегией: в девяностые продвигались процессоры Pentium и Celeron; в начале двухтысячных Intel представила платформу Centrino, которая объединяла процессор, чипсет и беспроводной сетевой адаптер. Позже компания выпустила серию процессоров Core (i3, i5, i7), переключив внимание потребителей на производительность, а Intel Inside ушла на вспомогательную роль. Традиционные слоган и логотип по-прежнему широко используются, но вокруг бренда сформировалась широкая экосистема, которая размыла важность собственной марки.

С новым слоганом «That’s the power of Intel Inside» компания пытается вернуться к продвижению собственного бренда и повсеместному присутствию информационно-коммуникационных технологий.