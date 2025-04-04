Microsoft добавил ИИ-поисковик Copilot Search в Bing

Компания Microsoft добавила ИИ-поиск под названием Copilot Search в свою поисковую систему Bing. На запрос пользователя Copilot Search собирает информацию со всего интернета, а затем объединяет ее и выдает ответ.

Ранее нечто похожее было доступно при использовании функции Copilot Answers. Но в отличие от Copilot Answers в Bing, ИИ-поиск Copilot Search имеет собственный интерфейс, напоминающий сам Copilot (а также ChatGPT и другие чат-боты). Пользователь может задавать уточняющие вопросы, а функция поддерживает диалог, учитывая предыдущие запросы и предоставляя более конкретные ответы.

Copilot Search поддерживает запросы на естественном языке, поэтому пользователю не нужно беспокоиться о правильности составления поискового запроса. Например, если спросить: «Сколько будет 57 градусов по Фаренгейту в градусах Цельсия?», Copilot Search поймет, что требуется преобразование температуры из одной шкалы в другую. Поисковик предоставит не только ответ, но и пояснение, как выполняется преобразование.

В ближайшее время ИИ-поиск также будет доступен через меню в самой поисковой системе Bing.