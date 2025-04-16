IBM запустил 156-кубитную квантовую систему Aachen на базе процессора Heron r2

Компания IBM запустила в Германии один из своих мощных квантовых компьютеров Aachen. Он размещен в европейском центре обработки данных IBM Quantum, расположенном к югу от Штутгарта. В основе квантового компьютера лежит обновленная версия процессора Heron — 156-кубитный Heron r2.

IBM представил 133-кубитный квантовый процессор Heron в декабре 2023 года, заявив тогда, что он «обеспечивает пятикратное снижение вычислительных ошибок по сравнению с предыдущим 127-кубитным процессором Eagle. Снижение ошибок стало одним из важнейших достижений в архитектуре процессоров, поскольку без этого масштабирование квантовых вычислительных платформ крайне затруднено.

Глава немецкого подразделения компании Дэвид Фаллер (David Faller) сообщил, что система доступна клиентам компании через сервис IBM Quantum Cloud Platform. «Aachen дополняет наши квантовые системы в Страсбурге и Брюсселе, которые доступны с конца июня 2024 года и построены на 127-кубитных процессорах Eagle. Это также одна из самых быстрых квантовых систем в нашем парке на сегодняшний день», — отмечает Фаллер.

На начало 2025 года у IBM насчитывалось 13 квантовых компьютеров промышленного уровня, каждый из которых содержал более 100 кубитов. По словам компании, с 2016 года она внедрила в общей сложности чуть менее 80 квантовых систем — больше, чем все остальные участники отрасли вместе взятые. За период с первого квартала 2017 года, когда было создано подразделение IBM Quantum, по четвертый квартал 2024 года компания подписала контракты почти на $1 млрд.