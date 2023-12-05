IBM представил квантовый процессор Heron и первый модульный квантовый компьютер

Компания IBM, на ежегодной конференции по квантовым вычислениям Quantum Summit 2023, представила новый 133-кубитный квантовый процессор Heron и первый модульный квантовый компьютер Quantum System Two на его базе.

«Heron — наш самый производительный квантовый процессор на сегодняшний день, он обеспечивает пятикратное снижение ошибок по сравнению с нашим флагманским устройством Eagle. Процессор был разработан с учетом модульности и масштабирования», — сказал главный квантовый архитектор IBM Маттиас Стефан (Mattias Stephan).

Квантовые процессоры могут служить практическими платформами для научных исследований и решения проблем химии, физики и материаловедения. Исследователи и ученые из многочисленных организаций, включая Министерство энергетики США, Токийский университет, Q-CTRL и Кельнский университет, используют квантовые вычисления для решения крупных и сложных реальных проблем, таких как открытие лекарств и разработка новых материалов.

«Мы вступили в эпоху, когда квантовые компьютеры используются в качестве инструмента для исследования новых рубежей науки. Поскольку мы продолжаем совершенствовать возможности масштабирования квантовых систем и приносить пользу посредством модульной архитектуры, мы будем и дальше повышать качество стека квантовых технологий промышленного масштаба», — отметил Дарио Хил (Dario Gil), старший вице-президент и директор по исследованиям IBM.

IBM Quantum System Two размещен на объекте в Йорктаун-Хайтс, Нью-Йорк. Система на базе трех квантовых процессоров Heron станет основой архитектуры квантовых вычислений IBM следующего поколения. Она сочетает в себе масштабируемую криогенную инфраструктуру и классические серверы с модульной электроникой управления кубитами. В результате систему можно будет расширять в соответствии с будущими потребностями, и улучшать при появлении следующего поколения квантовых процессоров.

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На конференции IBM также анонсировал процессор Condor с 1121 кубитом, который имеет на 50% большую плотность кубитов. Как отмечает Маттиас Стефан, усилия по созданию этого устройства «открыли путь к масштабированию» квантовых вычислений.

Процессор Condor является частью долгосрочных исследований IBM по разработке крупномасштабных квантовых вычислительных систем. Хотя он располагает огромным количеством кубитов, производительность его сравнима с 433-кубитным устройством Osprey, дебютировавшим в 2022 году. Это связано с тем, что простое увеличение количества кубитов без изменения архитектуры не делает процессор быстрее или мощнее.