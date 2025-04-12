12 тысяч видео о Новрузе в TikTok: итоги первого онлайн-фестиваля #Novruz2025

Ведущая платформа для создания и просмотра коротких видеороликов TikTok подвела итоги первого в Азербайджане онлайн-фестиваля #Novruz2025.

Инициатива вызвала высокий интерес среди сообщества платформы: пользователи создали более 12 тысяч видеороликов по хештегу проекта. TikTok также объявил победителей конкурса: авторы лучших видео получат ценные призы.

Онлайн-фестиваль в TikTok прошел при поддержке Министерства культуры Азербайджанской республики.

Уже два года TikTok запускает в Азербаджане инициативы, направленные на продвижение местной культуры и просвещающего контента. Культурное наследие страны стало источником вдохновения для многих авторов и организаций в Азербайджане: они создают уникальный и увлекательный контент, который интересен пользователям не только внутри страны, но и пользователям за рубежом.

Среди предыдущих инициатив TikTok в этом направлении культурный проект «Ночь музеев», в рамках которого 10 крупнейших музеев страны провели прямые эфиры и дали возможность пользователям присоединиться к виртуальным экскурсиям, погрузиться в мир искусства и больше узнать об экспонатах музеев родной страны, не выходя из дома. Кроме того, TikTok провел проект «Литературная гостиная», в рамках которого на платформе прошли чтения азербайджанской поэзии совместно со знаменитостями и музеями литературных деятелей. А одним из самых масштабных проектов, который объединил 22 культурные организации Азербайджана, стал #TikTokdanÖyrən: в нем приняло участие 14 театров, 6 музеев, Национальная библиотека Азербайджана и историко-архитектурный заповедник «Ичеришехер».

#Novruz2025 в TikTok

В этом году платформа впервые отметила праздник весны Новруз вместе со своим сообществом в Азербайджане. TikTok стал площадкой для масштабного праздничного онлайн-фестиваля: по хэштегу #Novruz2025 пользователи создали более 12 тысяч видеороликов о том, как они готовились к празднику и отмечали его, делились рецептами праздничных угощений или демонстрировали красоту традиций своей страны.

Праздничный стол

Еда играет центральную роль в Новрузе. Пользователи делились рецептами любимых традиционных блюд, таких как шекербура, пахлава и плов, а также показывали, как накрывают красивый и щедрый стол для гостей. Все это несет в себе глубокий культурный смысл, символизируя процветание и крепкое здоровье.

Новруз в кругу близких

Праздник важно проводить время с семьей и близкими людьми. Пользователи со всего Азербайджана показывали, как они отмечают любимый праздник в теплом кругу семьи и друзей. А для кого-то этот Новруз стал первым.

Национальная музыка и танцы

Одним из главных аспектов Новруза является его музыка. В период праздника в TikTok громче зазвучали национальные мелодии: пользователи записывали видео под традиционную азербайджанскую музыку, делились репортажами с музыкальных выступлений по улицам города и делились друг с другом атмосферой праздника.

Традиционная мода

Заметным трендом фестиваля стал интерес к национальной моде. Пользователи активно воссоздавали традиционные наряды, предлагали современные интерпретации национального костюма, наряжались для прогулок по городу во время праздников, демонстрируя связь поколений и уважение к культурному наследию.

Народные гуляния

Платформа наполнилась красками благодаря народным гуляниям. Тысячи людей вышли на улицы, чтобы насладиться приходом весны, отведать традиционные блюда, поучаствовать в различных активностях — и поделиться праздничным настроением в TikTok.

Искусство и традиции

Художники и мастера в TikTok посвящали празднику свои произведения. Они создавали картины, вдохновленные азербайджанской культурой и традиционными элементами Новруза, а также создавали произведения ручной работы для праздника.

Сила огня

Огонь является символом Новруза, олицетворяющим тепло, обновление и победу света над тьмой. Пользователи TikTok в Азербайджане делились захвтвающими моментами того, как они собирались вокруг очага, а также исполняли душевные танцы вокруг костра. Считается, что тот традиционный ритуал Новруза очищает душу и приносит удачу в предстоящем году.

Самые креативные видео о Новрузе

Среди всех пользователей, принявших участие в проекте, были определены авторы самых креативных видеороликов. Победителями и обладателями призов от партнера проекта — города-курорта Sea Breeze — стали:

1 место: Чинара Ахундунова @chinivibess и Айдан Халилзада @aydankhalilzada с красивым видеороликом-прогулкой по праздничному городу, во время которой они делились праздничным настроением, демонстрировали красоту национальных традиций и одежды. Авторы контента получат в качестве приза 2 билета в фан-зону на все дни фестиваля DREAM Fest 2025 .

Чинара Ахундунова @chinivibess и Айдан Халилзада @aydankhalilzada с красивым видеороликом-прогулкой по праздничному городу, во время которой они делились праздничным настроением, демонстрировали красоту национальных традиций и одежды. Авторы контента получат в качестве приза 2 место: художница Фируза Иманова @firca.darbesi, которая записала видео о том, как создает картину, вдохновленную Новрузом и его традиционными составляющими. В качестве приза Фируза получит ваучер на 2-дневное проживание в апартаментах Sea Breeze Resort на побережье Каспийского моря

художница Фируза Иманова @firca.darbesi, которая записала видео о том, как создает картину, вдохновленную Новрузом и его традиционными составляющими. В качестве приза Фируза получит 3 место: автор канала @food_channel Рахима Юнусова, создавшая подробный и эстетичный видео-рецепт о приготовлении пахлавы. В качестве приза автор получит полугодовую карту в один из фитнес-клубов Crocus Fitness в Баку.

«Мы очень рады тому, как прошёл онлайн-фестиваль #Novruz2025 на платформе TikTok! Было по-настоящему трогательно наблюдать, с какой любовью и креативностью все отмечали Новруз, делились нашими традициями так весело и ярко. Это ощущалось как большой, радостный семейный праздник, и нам очень приятно видеть, как наша культура сияет благодаря этой прекрасной инициативе!» — прокомментировал Джахангир Селимханов, советник министра культуры Азербайджанской Республики.

«В этом году мы впервые отметили прекрасный праздник Новруз вместе с нашим сообществом в Азербайджане и стали площадкой для яркого и колоритного онлайн-фестиваля. Спасибо нашим пользователям за то, что наполнили TikTok всеми цветами праздника, его мелодиями, аппетитными блюдами, танцами и отличным настроением! Благодаря вам еще больше людей по всему миру могут узнать о том, как красива и уникальна культура Азербайджана», — прокомментировала Мелис Чаглар, руководитель операционного отдела TikTok в Азербайджане, Турции, Восточной Европе и Центральной Азии.