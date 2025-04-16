В Opera Mini появился ИИ-помощник Aria

Компания OpenAI сообщила о внедрении ИИ-помощника Aria в Opera Mini на базе Android. Ранее он был доступен только в настольных и мобильных версиях Opera. Для использования ИИ-помощника необходимо обновить Opera Mini до последней версии.

Система искусственного интеллекта основана на собственной инфраструктуре Opera Composer AI, которая использует возможности технологий OpenAI и Google.

Доступ к Aria можно получить через главное меню или с помощью отдельной кнопки на стартовой странице. Пользователи могут общаться с помощником в формате чата, генерировать текст и изображения, а также получать краткие резюме веб-страниц — прямо в интерфейсе браузера. Также Aria будет предлагать подборку актуальных тем при запуске браузера.