IBM представляет новую версию мейнфрейма z17 для эпохи ИИ

Компания IBM представила новую версию мейнфрейма z17 на базе процессора Telum II, которая предназначена для ИИ-задач. Процессор построен на основе восьми выскопроизводительных ядер с тактовой частотой 5,5 GHz, при этом для каждого ядра предусмотрены 36 Mb собственной памяти. В Telum II также встроены сопроцессор, который ускоряет ввод-вывод данных и специализированный ИИ-ускоритель IBM Spyre. По утверждению разработчиков, ускоритель расширяет возможности по идентификации мошенничества при финансовых транзакциях, а кроме того, благодаря ему генеративные ИИ смогут обрабатывать любые данные, хранящиеся в самом мейнфрейме.

Реализована поддержка ИИ-агентов, таких как IBM watsonx Code Assistant for Z и IBM watsonx Assistant for Z. Клиентам также будут предложены инструменты разработчика AI Toolkit for IBM Z и LinuxOne для разработки своих собственных ИИ-агентов. Для ИИ-приложений создана новая версия операционной системы z/OS 3.2, поддерживающая аппаратное ускорение задач, связанных с искусственным интеллектом и инструментами интеграции с облачными серверами. Релиз версии z/OS 3.2 намечен на третий квартал этого года.

Систему строили с учетом мнений существующих пользователей мейнфреймов IBM. Среди наиболее важных нововведений — расширенные возможности по защите данных. К программным компонентам z17 добавлены средства управления секретными данными, разработанными компанией Hashicorp, которую IBM выкупила в этом году за сумму $6,4 млрд. Теперь этот инструмент называется IBM Vaults, и весь доступ к защищаемым им данным, как располагающимся в самом мейнфрейме, так и в гибридных облачных средах, предоставляется на основе идентификации запрашивающей стороны.

Мейнфрейм является универсальной высокопроизводительной, отказоустойчивой серверной системой, оснащенной значительными ресурсами ввода-вывода, большим объемом оперативной и внешней памяти, и предназначенный для использования в критически важных системах с интенсивной пакетной и оперативной транзакционной обработкой. Именно IBM первой представила такую систему в 1964 году: на разработку System/360 компания затратила около $5 млрд. К началу 1980-х годов этот тип систем стал лидером на рынке.

В первую половину 1990-х годов использование мейнфреймов сильно снизилось из-за технологических изменений и роста производительности неспециализированных систем. IBM радикально пересмотрела подход к созданию мейнфреймов, разработав 64-разрядную архитектуру z/Architecture, переработав процессоры для них и обеспечив возможность запускать на одной машине множество серверов с разными операционными системами.

Новая модель IBM z17 обладает высокой вычислительной мощностью, в частности, позволяет оценивать миллионы финансовых транзакций в режиме реального времени, что обеспечит финансовому сектору возможность более эффективно бороться с мошенничеством. Помимо этого, модель почти вполовину ускоряет инференционные процессы ИИ, по сравнению с моделью z16. Система поддерживает более 250 различных ИИ-приложений в диапазоне от оценки финансовых рисков до анализа медицинских изображений.

В IBM утверждают, что 45 из 50 крупнейших банков мира из используют мейнфреймы, несмотря на конкуренцию со стороны облачных сервисов. Помимо крупнейших банков, 8 из 10 ведущих страховых корпораций мира, 7 из 10 топовых ритейлеров и 8 из 10 топовых телекоммуникационных фирм используют мейнфреймы IBM — и не собираются от них отказываться.

На рынок IBM z17 выйдет в июне этого года.